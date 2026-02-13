Logo
Ампутирана јој нога: Познато стање дјевојке која је повријеђена у трамвајској несрећи

Кликс

Тешка несрећа у Сарајеву
Дјевојчица Ела Јовановић (17), која је јуче тешко повријеђена у трамвајској несрећи у Сарајеву, и даље је у изузетно тешком стању.

Како је јутрос потврђено за Клиx.ба из Опште болнице у Сарајеву, током ноћи и јутра настављен је интензиван реанимациони третман и терапија.

На мосту на Скендерији у Сарајеву осванули су јутрос транспаренти подршке Ели која се бори за живот након трамвајске несреће.

Њој је јуче након несреће ампутирана нога. Поред Еле Јовановић, повријеђене су још три особе.

Погинуо Ердоан Моранкић, момак из Брчког

У несрећи је погинуо 23-годишњи Ердоан Моранкић, момак из Брчког који је студирао на Академији ликовних умјетности у Сарајеву.

Ердоан Моранкић

Хроника

Ово је младић из Брчког који је погинуо у стравичној трамвајској несрећи у Сарајеву

Подсјетимо, јуче око 12 сати из правца Жељезничке станице, трамвај је великом брзином ушао у раскрсницу код Техничке школе, искочио из шина и на трамвајској станици повриједио четири и усмртио једну особу.

Скоро 10 сати је трајао увиђај након чега је трамвај уклоњен, а саобраћај је синоћ нормализован.

Кликс

Ела Јовановић

Ердоан Моранкић

Сарајево

tramvaj

Коментари (0)
