Ампутирана јој нога: Познато стање дјевојке која је повријеђена у трамвајској несрећи

Дјевојчица Ела Јовановић (17), која је јуче тешко повријеђена у трамвајској несрећи у Сарајеву, и даље је у изузетно тешком стању.
Како је јутрос потврђено за Клиx.ба из Опште болнице у Сарајеву, током ноћи и јутра настављен је интензиван реанимациони третман и терапија.
На мосту на Скендерији у Сарајеву осванули су јутрос транспаренти подршке Ели која се бори за живот након трамвајске несреће.
Њој је јуче након несреће ампутирана нога. Поред Еле Јовановић, повријеђене су још три особе.
У несрећи је погинуо 23-годишњи Ердоан Моранкић, момак из Брчког који је студирао на Академији ликовних умјетности у Сарајеву.
Подсјетимо, јуче око 12 сати из правца Жељезничке станице, трамвај је великом брзином ушао у раскрсницу код Техничке школе, искочио из шина и на трамвајској станици повриједио четири и усмртио једну особу.
Скоро 10 сати је трајао увиђај након чега је трамвај уклоњен, а саобраћај је синоћ нормализован.
