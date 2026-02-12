Младић (22) погинуо у тешкој саобраћајној несрећи: Малољетни сувозач се бори за живот

Извор:
Црна-хроника.инфо
12.02.2026
22:13
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у сриједу навече у Ливну живот је изгубио 22-годишњи Абдуллах (Амел) Жунић, док је његов малољетни сувозач задобио тешке тјелесне повреде.
Према информацијама из Министарства унутрашњих послова Кантона 10, несрећа се догодила у 22.35 сати у Загребачкој улици. У несрећи је учествовало возило марке VW Golf VI којим је управљао двадесетдвогодишњак из Ливна, који је нажалост преминуо. С њим у возилу налазио се малољетни сувозач, такође из Ливна, који је због тежине повреда превезен у СКБ Мостар на даљње лијечење.
БиХ
Кошарац упутио саучешће породици страдалог
Увиђај на мјесту несреће обавили су полицијски службеници Полицијске управе Ливно уз надзор дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва у Ливну. Околности под којима је дошло до ове трагедије биће познате након завршетка истраге.
Према подацима са смртовнице, Абдуллах Жунић, познат и као Аби, страдао је 11. фебруара 2026. године у 23. години живота. Сахрана ће се обавити у петак, 13. фебруара 2026. године у 13:00 сати у Подхуму.
Градови и општине
Аеродром без дозволе прогутао 50 милиона КМ
Иза њега су остали отац Амел, мајка Теа, брат Харун, дјевојка Реина, те бројна родбина, пријатељи, радне колеге и комшије. Његова прерана смрт дубоко је потресла породицу и цијелу локалну заједницу.
Занимљивости
2 ч0
Друштво
2 ч0
Фудбал
2 ч2
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму