Давор Самарџија спроведен у ОЈТ Бањалука

Извор:

АТВ

12.02.2026

20:02

Коментари:

0
Спровођење Давора Самарџије
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Давор Самарџија (51), који је ухапшен у Бањалуци у оквиру акције ”Блок”, спроведен је у четвртак навече, 12. фебруара, у Окружно јавно тужилаштво (ОЈТ).

Подсјећамо, у акцији "Блок" је откривено и заплијењено око 1,1 килограм марихуане.

Акцију су спровели полицијски службеници ПУ Бањалука, а Самарџији се на терет ставља да је починио кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом.

марихуана, блок акција

Хроника

Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија

У ПУ Бањалука наводе да је по наредби Основног суда у Бањалуци извршен претрес изнајмљеног стана који је осумњичени користио током привременог боравка у Бањалуци.

”Том приликом је пронађено и одузето око 1,1 килограм марихуане, дигитална вага, мобилни телефон, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.

