Давор Самарџија спроведен у ОЈТ Бањалука

АТВ
12.02.2026
20:02
Давор Самарџија (51), који је ухапшен у Бањалуци у оквиру акције ”Блок”, спроведен је у четвртак навече, 12. фебруара, у Окружно јавно тужилаштво (ОЈТ).
Подсјећамо, у акцији "Блок" је откривено и заплијењено око 1,1 килограм марихуане.
Акцију су спровели полицијски службеници ПУ Бањалука, а Самарџији се на терет ставља да је починио кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом.
Хроника
Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија
У ПУ Бањалука наводе да је по наредби Основног суда у Бањалуци извршен претрес изнајмљеног стана који је осумњичени користио током привременог боравка у Бањалуци.
”Том приликом је пронађено и одузето око 1,1 килограм марихуане, дигитална вага, мобилни телефон, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.
