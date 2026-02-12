Дјевојка (17) коју је ударио трамвај животно угрожена

Извор:
Кликс
12.02.2026
17:47
Коментари:0
Дјевојка која је тешко повријеђена у стравичној трамвајској несрећи у Сарајеву налази се у тешком стању и животно је угрожена.
Седамнаестогодишњакиња је збринута у Општој болници "Прим. др Абдулах Накаш", а како је речено задобила је тешке тјелесне повреде. Претходно јој је ампутирана нога.
Хроника
Утврђен идентитет страдале особе: Живот изгубио 23-годишњи младић
У току су мјере интензивне реанимације и терапије, потвђено је за Клиx.ба.
Након несреће се огласио и Савјет родитеља КС који је навео да је дјевојчица ученица Средње медицинске школе те су изразили забринутост за сигурност дјеце у саобраћају, али и тражили да сви кривци сносе одговорност.
Регион
Службени лист објавио одлуку Уставног суда: Већ сљедећа недјеља биће радна
У несрећи је, нажалост, преминуо 23-годишњи младић. Увиђај још траје, а биће настављен сутра.
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
32
18
27
18
18
18
17
18
04
Тренутно на програму