Дјевојка (17) коју је ударио трамвај животно угрожена

Извор:

Кликс

12.02.2026

17:47

Тешка несрећа у Сарајеву
Фото: Samir Jordanovic/Anadolija

Дјевојка која је тешко повријеђена у стравичној трамвајској несрећи у Сарајеву налази се у тешком стању и животно је угрожена.

Седамнаестогодишњакиња је збринута у Општој болници "Прим. др Абдулах Накаш", а како је речено задобила је тешке тјелесне повреде. Претходно јој је ампутирана нога.

Сарајево несрећа

Хроника

Утврђен идентитет страдале особе: Живот изгубио 23-годишњи младић

У току су мјере интензивне реанимације и терапије, потвђено је за Клиx.ба.

Након несреће се огласио и Савјет родитеља КС који је навео да је дјевојчица ученица Средње медицинске школе те су изразили забринутост за сигурност дјеце у саобраћају, али и тражили да сви кривци сносе одговорност.

nedjelja neradna

Регион

Службени лист објавио одлуку Уставног суда: Већ сљедећа недјеља биће радна

У несрећи је, нажалост, преминуо 23-годишњи младић. Увиђај још траје, а биће настављен сутра.

