Утврђен идентитет страдале особе: Живот изгубио 23-годишњи младић

У данашњој трамвајској несрећи живот је изгубио мушкарац рођен 2003. године, а његов идентитет је утврђен, саопштено је из Министарства унутрашњих послова КС.
У истој несрећи повријеђене су четири особе. Како је раније објављено, седамнаестогодишњој дјевојци ампутирана је нога усљед задобијених повреда.
Из Тужилаштва КС саопштено је да ће увиђај поводом несреће која се догодила на подручју општине Центар бити настављен и сутра.
- Увиђај се ради под надзором два тужиоца, уз присуство вјештака машинске и саобраћајне струке. Биће спроведена потребна вјештачења с циљем утврђивања свих околности и начина настанка несреће, након чега ће бити донесена одлука о даљим процесним радњама - навели су из Тужилаштва КС.
Надлежне институције настављају рад на прикупљању свих релевантних информација како би се расвијетлиле околности под којима је дошло до ове тешке несреће.
