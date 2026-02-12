Logo
Large banner

Утврђен идентитет страдале особе: Живот изгубио 23-годишњи младић

12.02.2026

16:40

Коментари:

0
Трамвај искочио из шина у Сарајеву
Фото: Samır Jordamovıc/Anadolija

У данашњој трамвајској несрећи живот је изгубио мушкарац рођен 2003. године, а његов идентитет је утврђен, саопштено је из Министарства унутрашњих послова КС.

У истој несрећи повријеђене су четири особе. Како је раније објављено, седамнаестогодишњој дјевојци ампутирана је нога усљед задобијених повреда.

Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Реакције на дипломатске успјехе Додика и Српске показују сву немоћ бошњачке политике

Из Тужилаштва КС саопштено је да ће увиђај поводом несреће која се догодила на подручју општине Центар бити настављен и сутра.

- Увиђај се ради под надзором два тужиоца, уз присуство вјештака машинске и саобраћајне струке. Биће спроведена потребна вјештачења с циљем утврђивања свих околности и начина настанка несреће, након чега ће бити донесена одлука о даљим процесним радњама - навели су из Тужилаштва КС.

Глобус

Свијет

Нека су изузетно језива: 10 предвиђања за наредну деценију

Надлежне институције настављају рад на прикупљању свих релевантних информација како би се расвијетлиле околности под којима је дошло до ове тешке несреће.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

погинуо младић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У замрзивачу пронађена тијела двије бебе

Свијет

У замрзивачу пронађена тијела двије бебе

2 ч

0
Несрећа у Сарајеву, тренутак када трамвај искаче из шина

Хроника

Снимак тренутка када трамвај искаче из шина: Драматичне сцене на улици

2 ч

4
Руте подржава Макронов приједлог о наставку контаката са Москвом

Свијет

Руте подржава Макронов приједлог о наставку контаката са Москвом

2 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Начелник Главне управе МУП-а Русије за град Москву честитао Карану изборну побједу

2 ч

0

Више из рубрике

Несрећа у Сарајеву, тренутак када трамвај искаче из шина

Хроника

Снимак тренутка када трамвај искаче из шина: Драматичне сцене на улици

2 ч

4
tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Огласило се Тужилаштво о трагедији у Сарајеву

2 ч

0
Несрећа у Сарајеву

Хроника

У току извлачење тијела након стравичне несреће

2 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ово цвијеће никако не поклањајте за Дан заљубљених

18

27

Банке упозориле клијенте: Можете остати без новца

18

18

Возач трамваја смрти у стању шока пребачен на КЦУС: Чека на испитивање психијатра

18

17

Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

18

04

Тихи симптоми који указују на озбиљну болест: Не игноришите их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner