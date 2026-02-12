Logo
У замрзивачу пронађена тијела двије бебе

Танјуг

12.02.2026

16:23

У замрзивачу пронађена тијела двије бебе
Фото: pexels

Тијела двије бебе пронађена су у замрзивачу у породичној кући у француском департману Горњој Сони, а једна жена је тим поводом ухапшена, пренијели су француски медији.

Двије бебе су пронађене у уторак у кући у граду Ајвилер-е-Лиамон, навео је извор близак истрази, пренијела је БФМТВ.

Саобраћајна несрећа у Сарајеву

Хроника

Снимак тренутка када трамвај искаче из шина: Драматичне сцене на улици

Отац (50) је открио прву бебу у замрзивачу и потом обавијестио полицију која је, по доласку на лице мјеста, пронашла и тијело друге бебе на истом мјесту.

Полиција је потом почела потрагу за његовом партнерком.

mark rute tanjugap

Свијет

Руте подржава Макронов приједлог о наставку контаката са Москвом

Жена, за коју није познато у каквој је вези са два пронађена новорођенчета, ухапшена је јуче у Булоњ-Бијанкуру, пренио је француски ТВ канал.

