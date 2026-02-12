У замрзивачу пронађена тијела двије бебе

Извор:
12.02.2026
Тијела двије бебе пронађена су у замрзивачу у породичној кући у француском департману Горњој Сони, а једна жена је тим поводом ухапшена, пренијели су француски медији.
Двије бебе су пронађене у уторак у кући у граду Ајвилер-е-Лиамон, навео је извор близак истрази, пренијела је БФМТВ.
Отац (50) је открио прву бебу у замрзивачу и потом обавијестио полицију која је, по доласку на лице мјеста, пронашла и тијело друге бебе на истом мјесту.
Полиција је потом почела потрагу за његовом партнерком.
Жена, за коју није познато у каквој је вези са два пронађена новорођенчета, ухапшена је јуче у Булоњ-Бијанкуру, пренио је француски ТВ канал.
