Logo
Large banner

Радници бањалучке Чистоће најавили штрајк

Извор:

АТВ

12.02.2026

17:46

Коментари:

0
Радници бањалучке Чистоће најавили штрајк

Радници "Чистоћа" а.д. Бањалука најавили су покретање штрајка упозорења, саопштено је из овог предузећа.

Додају да цијена услуга које пружају није економски оправдана јер није усклађена са тржишним условима и трошковима пословања, што може довести у питање пословни капацитет предузећа и редовно извршавање основне комуналне дјелатности.

nedjelja neradna

Регион

Службени лист објавио одлуку Уставног суда: Већ сљедећа недјеља биће радна

"Како је у питању дјелатност од општег интереса, чији би прекид рада уз минимално обезбијеђене услове рада могао угрозити живот и здравље људи, као и проузроковати еколошку катастрофу на подручју града Бањалука, имам професионалну и моралну обавезу да обавијестим јавност да очекујем да ће радници Чистоћа АД покренути и Генерални штрајк уколико се њихови захтјеви не удовоље", рекао је генерални директор "Чистоће" Александар Бајић.

Из "Чистоће“ су позвали надлежне органе да хитно закажу састанак ради рјешавања настале ситуације и незадовољства радника.

Подијели:

Тагови :

Čistoća

Штрајк

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Срамна одлука Градске управе: СНСД поручује да су паре за плате обезбијеђене амандманима

Бања Лука

Срамна одлука Градске управе: СНСД поручује да су паре за плате обезбијеђене амандманима

1 ч

0
Родитељи пријавили насиље у бањалучкој школи: Министарство тражи додатне информације

Бања Лука

Родитељи пријавили насиље у бањалучкој школи: Министарство тражи додатне информације

1 ч

0
Бањалучанину шакали поклали овце и кокошке - ВИДЕО

Бања Лука

Бањалучанину шакали поклали овце и кокошке - ВИДЕО

1 ч

0
Струја

Бања Лука

Струје сутра неће бити у више бањалучких улица

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ово цвијеће никако не поклањајте за Дан заљубљених

18

27

Банке упозориле клијенте: Можете остати без новца

18

18

Возач трамваја смрти у стању шока пребачен на КЦУС: Чека на испитивање психијатра

18

17

Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

18

04

Тихи симптоми који указују на озбиљну болест: Не игноришите их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner