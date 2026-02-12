Радници бањалучке Чистоће најавили штрајк

Извор:
АТВ
12.02.2026
17:46
Коментари:0
Радници "Чистоћа" а.д. Бањалука најавили су покретање штрајка упозорења, саопштено је из овог предузећа.
Додају да цијена услуга које пружају није економски оправдана јер није усклађена са тржишним условима и трошковима пословања, што може довести у питање пословни капацитет предузећа и редовно извршавање основне комуналне дјелатности.
Регион
Службени лист објавио одлуку Уставног суда: Већ сљедећа недјеља биће радна
"Како је у питању дјелатност од општег интереса, чији би прекид рада уз минимално обезбијеђене услове рада могао угрозити живот и здравље људи, као и проузроковати еколошку катастрофу на подручју града Бањалука, имам професионалну и моралну обавезу да обавијестим јавност да очекујем да ће радници Чистоћа АД покренути и Генерални штрајк уколико се њихови захтјеви не удовоље", рекао је генерални директор "Чистоће" Александар Бајић.
Из "Чистоће“ су позвали надлежне органе да хитно закажу састанак ради рјешавања настале ситуације и незадовољства радника.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
21 ч0
Најновије
Најчитаније
18
32
18
27
18
18
18
17
18
04
Тренутно на програму