Родитељи пријавили насиље у бањалучкој школи: Министарство тражи додатне информације

Случај вршњачког насиља у другом разреду ОШ "Иван Горан Ковачић“ у Бањалуци, који је у јавност изашао захваљујући родитељима, изазвао је многобројне реакције.
Родитељи су за медије рекли да вршњачко насиље траје дуже вријеме и да још није ријешено, иако су случај пријављивали и обраћали се надлежним институцијама.
Драгиша Грмуша, директор школе "Иван Горан Ковачић“, за "Српскаинфо" је рекао да су ученику, о којем родитељи говоре, биле изречене васпитно-дисциплинске мјере.
"На крају прошлог полугодишта родитељи ученика су изразили жалбу према школском одбору која је одбијена. У међувремену је било још проблема, а школа поступа даље по закону", рекао је он и потврдио да ученик иде на наставу.
На питање шта је крајња мјера коју школа може да изрекне према ученику, рекао је да су то васпитно-дисциплинске мјере и сарађивање са другим институцијама.
"Случај је пријављен Центру за социјални рад. Сад достављамо информације Министарству просвјете. Случај овог ученика био је тема и мултисекторског тима у којем су били припадници Центра и МУП. У новембру је изнесено да тај проблем постоји", рекао је Грмуша.
Министарство просвјете и културе је од школе затражило додатну писану информацију о свим предузетим активностима, мјерама и даљем поступању у вези са пријавом родитеља ученика ове школе због вршњачког насиља.
Како наводе, ријеч је о једном ученику чије понашању, како су навели родитељи, код дијела ученика изазива осјећај несигурности.
"Сви наводи у медијима и у представци родитеља биће размотрени у складу са прописаним процедурама и у сарадњи са надлежним институцијама", поручују из Министарства.
Родитељи су за "Глас Српске" рекли да су забиљежени тежи облици понашања, укључујући гурање, вријеђање, дављење, псовање, отимање ужине и друге инциденте који су, како истичу, изазвали страх код ученика.
Према њиховим ријечима, дјеца у школу одлазе са страхом, док нека не желе да долазе.
