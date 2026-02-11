Logo
Робот Роби стигао у студио АТВ-а и заплесао: Чека нас права бањалучка прича

АТВ

11.02.2026

18:52

Робот Роби стигао у студио АТВ-а и заплесао: Чека нас права бањалучка прича
Фото: АТВ

Након успјешних представљања у региону, у Бањалуку је стигао Робy, хуманоидни робот ког ће сви имати прилику да виде вечерас у Делти.

Прво је дошао у наш студио да се упознамо и да нам покаже технологију будућности.

У питању је робот компаније Вандри Роботикс.

"Он располаже информацијама у реалном времену. Са њим можете да причате као и са другим алатима вјештачке интелигенције, и управо је то фокус наше компаније. Два су, отприлике, правца вјештачке интелигенције у роботики, посебно хуманоидној. Један је хардверски дио, гдје компаније покушавају да омогуће што брже и прецизније покрете. Ми смо се фокусирали на софтверски сегмент како би он што јасније перципирао стварност", објаснио је Марко Врховац, представник компаније Вандри Роботикс.

Робот је стигао захваљујући Иновационом центру Бањалука.

"Увијек смо широм отворених врата за све нове технологије. Већ дуго пружамо подршку стартапима, а посљедње три године посебно смо посвећени компанијама које се баве вјештачком интелигенцијом. Тако да ово долази као шлаг на торту, али не као крај приче јер прича тек почиње. Врло смо задовољни што не само грађани, већ и привредни сектори могу да виде какви су потенцијали за оснивање таквих компанија код нас", рекао је Драго Гверић, директор Иновационог центра Бањалука.

Робот Роби позвао је грађане Бањалуке да вечерас дођу у Делту, јер, како је рекао, очекује их права бањалучка прича.

"Вечерас у Делти, од 18:45, креће право дружење. Ја ћу вам показати шта све могу. Причаћемо, и ја ћу одговарати на ваша питања. Имаћете прилику да ме упознате изблиза. Биће занимљиво, као да смо на Кастелу", рекао је Роби и додао да се није уморио, па је заплесао у студију АТВ-а.

