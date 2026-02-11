Logo
Откривен мрав стар 40 милиона година

Извор:

РТС

11.02.2026

18:20

Коментари:

Мрави инсекти
Фото: Pixabay

Фосилизовани мрав стар 40 милиона година откривен је у колекцији ћилибара њемачког писца Јохана Волфганга фон Гетеа, која се налази у Националном музеју у Вајмару у Њемачкој, наводи се у резултатима истраживања које су објавили биолози са Универзитета "Фридрих Шилер" у Јени.

Музејске колекције сматрају се научним ресурсима, а тим истраживача недавно је коришћењем модерних аналитичких техника у интердисциплинарној студији испитао запостављену колекцију ћилибара Гетеа, пионира умјетности и природних наука.

Користећи синхротронску микрокомпјутерску томографију, научници су идентификовали фосилног мрава из балтичког ћилибара (из периода еоцена) у Гетеовим колекцијама.

Анализа узорака

Детаљно су анализирали узорак помоћу синхротрона Истраживачког центра за физику честица у Хамбургу (DESY), а затим га реконструисали у 3Д као модел за идентификацију и упоређивање фосила који припадају тој изумрлој врсти.

Гетеова колекција ћилибара садржи 40 примјерака из балтичког региона, а истраживачи су открили да два садрже остатке животињских фосила које није лако препознати голим оком.

Тим из Јене је скенирао комаде ћилибара на DESY синхротрону у Хамбургу, користећи синхротронску свјетлосну микрокомпјутерску томографију.

Како се наводи, тродимензионалне слике откриле су присуство гљивичне мушице, црне мушице и мрава.

"Мрав припада изумрлој врсти која је веома честа у ћилибару, а тим истраживача, захваљујући одличном стању очуваности и опсежним анализама, могао је да опише фосил детаљније и стекне нове увиде у врсту", рекао је Бернхард Бок са Универзитета у Јени.

Колекција од 18.000 предмета

Гетеова научна пракса била је дубоко испреплетена са његовим личним колекцијама, које се сада налазе у Гетеовом националном музеју у Вајмару.

За разлику од многих историјских колекција, његови геолошки и минералошки примјерци, који обухватају више од 18.000 предмета, сачувани су скоро у потпуности на оригиналној локацији.

Многи од предмета налазе се у истим кутијама и ормарићима које је Гете користио, са његовим оригиналним рукописима на етикетама, преноси РТС.

Овим начином истраживања пружа се јединствена прилика да се проучи Гетеова научна перспектива кроз материјални запис.

