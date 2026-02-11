Вјештачка интелигенција као спас или проклетство?

Извор:
11.02.2026
Један упит путем модела ГПТ-4о троши око 0,43 Вх струје, што за 700 милиона упита дневно представља годишњи утрошак једнак потрошњи 35.000 америчких домаћинстава и количини пијаће воде довољној за потребе 1,2 милиона људи.
Свака интеракција са ЧетГПТ-јем заснована је на огромној физичкој инфраструктури: серверима који гутају електричну енергију, расхладним системима који троше воду, чиповима израђеним од ријетких метала, кабловима од бакра и силицијумских плочица који спајају све те процесе у јединствену мрежу, наводи се у најновијем броју билтена Макроекономске анализе и трендови (МАТ) у анализи "АИ и глобална трка за енергијом, водом и металима".
Парадоксално, вјештачка интелигенција је истовремено највећи потрошач и највећа нада енергетске транзиције, навела је ауторка анализе Катарина Станчић.
Док АИ системи гутају огромне количине електричне енергије, они нуде и алате који могу помоћи да се та енергија користи рационалније.
Већ данас, алгоритми оптимизовани за енергетске мреже могу прецизно да предвиђају производњу из вјетра и сунца, да балансирају флуктуације потрошње у реалном времену, па чак и да аутоматски преусмјеравају вишак енергије тамо гдје је најпотребнији.
У индустрији, вјештачка интелигенција анализира процесе гријања, хлађења и транспорта како би смањила губитке, док се у градовима користи за управљање саобраћајем, освјетљењем и јавним зградама стварајући прве обрисе "паметне енергетске инфраструктуре".
Постоје и креативна рјешења која покушавају да ублаже еколошки отисак самих дата центара.
У Хелсинкију и Стокхолму, топлота која настаје радом сервера преусмјерава се у системе даљинског гријања и користи за загријавање стамбених зграда.
На Исланду, гдје је хлађење природно олакшано климом, енергија се готово у потпуности добија из геотермалних извора, па дата центри тамо функционишу као дио затвореног енергетског круга. Другим ријечима, АИ може постати и дио рјешења, а не само дио проблема.
