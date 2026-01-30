Туристи преварени вјештачком интелигенцијом, тражили непостојеће атракције

Извор:
Агенције
30.01.2026
16:29
Коментари:0
Аустралијска туристичка агенција нашла се у проблемима након што је њен чланак генерисан помоћу вјештачке интелигенције (AI) навео туристе да посјете непостојеће термалне изворе на Тасманији, острву и једној од савезних држава Аустралије.
На сајту "Tasmania Tours" објављен је текст, који је касније уклоњен, у којем се термални извори Велдбороу представљају као "мирно уточиште" и једно од "7 најбољих искустава у термалним изворима Тасманије за 2026. годину", преноси аустралијски јавни сервис ABC.
Међутим, Велдбороу никада није имао термалне изворе, па су туристи који су очекивали освежавајућу купку у ствари морали да се задовоље хладном рјеком Велд Ривер, појашњава Јуроњуз.
Чланак о термалним изворима је првобитно објављен у јулу прошле године, а од тада је село, некадашње рударско местаšце у североисточној Тасманији, привукло стални прилив збуњених туриста.
"Прије два дана је стигла група од 24 возача са континенталног дијела, који су направили обилазак како би дошли до термалних извора. Рекла сам им: 'Ако нађете изворе, вратите се и ја ћу вам служити пиво цијелу ноћ'. Нису се вратили", рекла је власница оближњег паба Кристи Проберт за Еј-би-си.
Тенис
У старом псу још има живота: Новаков мрзитељ окренуо плочу
У чланку о "најбољим искуствима" непостојећи термални извори Велдбороуа наведени су заједно са правим атракцијама, попут пећина и правих термалних извора на југу острва.
"Tasmania Tours" је претходно објављивала више чланака и блогова о дестинацијама, који су изгледали као да су написани помоћу AI, укључујући и слике генерисане вештачком интелигенцијом.
Власник агенције Скот Хенеси каже да је коришћење AI у маркетингу било нужно да би могли да конкуришу већим туристичким операторима.
Агенција је маркетинг повјерила трећој страни која је користила AI, а неке објаве су "случајно" објављене док је он био ван земље.
"Наш АИ је потпуно забрљао", каже Хенеси.
Тенис
1 д0
Градови и општине
1 д0
Тенис
1 д0
Регион
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
2 д1
Наука и технологија
2 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму