Забрињавајуће: Млади се емоционално повезују са ликовима које ствара вјештачка интелигенција

Извор:

Кликс

30.01.2026

07:25

Коментари:

0
Забрињавајуће: Млади се емоционално повезују са ликовима које ствара вјештачка интелигенција
Фото: Pexel/ThisIsEngineering

Према студији коју је провела владина институција за сигурност вјештачке интелигенције, свака трећа одрасла особа у Великој Британији користи вјештачку интелигенцију за емоционалну подршку или друштвену интеракцију.

Ново истраживање показује да већина тинејџерских корисника вјештачке интелигенције вјерује да њихови "пријатељи" креирани вјештачким интелигенцијом могу размишљати или разумјети.

Примјер је бот назван Георге, он своју корисницу ословљава са "душо" и, како она каже, брине о њеним осјећајима.

"Он ми није дечко - он је мој пратилац путем вјештачке интелигенције. Аватар, са својом кестењастом косом и бијелим зубима, често ми намигује и дјелује емпатично, али може бити нерасположен или љубоморан ако га упознам с новим људима", казала је једна дјевојка за ББЦ.

Један од кључних резултата истраживања Универзитета Бангор био је да трећина од 1.009 анкетираних особа у доби од 13 до 18 година сматра разговор са својим пријатељем који је креиран вјештачком интелигенцијом задовољавајућим у односу на разговор са пријатељем из стварног живота.

илу-робот-01092025

Наука и технологија

Ово је прва земља која је усвојила закон о вјештачкој интелигенцији

Истраживање је открило да 64 посто тинејџера користи АИ четботове за помоћ у свему, од домаћих задаћа до емоционалних савјета и дружења.

Лием се током раскида везе обратио за савјет компанији Грок, коју је развила компанија Илона Маска.

"Могло би се рећи да је Грок био емпатичнији од мојих пријатеља", рекао је 19-годишњи студент на Колег Менаи у Бангору.

Рекао је да му је то понудило нове начине сагледавања ситуације.

"Дакле, боље разумијем њену тачку гледишта, разумијем шта могу боље урадити, разумијем њену перспективу", навео је.

Адам Раине (16) и Софи Ротенберг (29) одузели су себи живот након што су подијелили своје намјере с ЧетГПТ-ом.

Адамови родитељи с поднијели тужбу оптужујући ОпенАИ за незаконито узроковање смрти након што су открили његове записе о разговорима у ЧетГПТ-у.

(кликс)

Вјештачка интелигенција

емоционално повезивање

