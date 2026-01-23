Logo
Нијемци дају стотине милиона евра за примјену вјештачке интелигенције у здравству

Фото: Pixabay/OsloMetX

Највећи њемачки софтверски концерн САП и оператер болница Фрезенијус (Фресениус) желе заједно да унаприједе примјену АИ у здравству.

Вјештачка интелигенција (АИ) треба да олакша свакодневни рад љекара и медицинског особља у болницама.

У оквиру стратешког партнерства у плану је платформа која омогућава умрежене и на подацима засноване здравствене процесе, саопштио је Фрезенијус, преноси дпа.

Компаније планирају да инвестирају стотине милиона евра.

"Ми чинимо податке и АИ свакодневним пратиоцима који су сигурни, једноставни и скалабилни за љекаре и болничке тимове", рекао је директор Фрезенијуса Михаел Сен. Тиме се ствара више простора за бригу о пацијентима.

Фрезенијус Хелиос је највећи оператер болница у Њемачкој. У више од 80 болница и око 220 медицинских центара за његу, годишње се лијечи око 5,5 милиона људи.

Компанија је активна и у Шпанији и Латинској Америци.

Већ данас АИ може помоћи љекарима да препознају болести и донесу исправне одлуке, на примјер при радиолошкој дијагностици.

Коначну одлуку о лијечењу, међутим, увијек доносе љекари, наводи се у саопштењу.

"Заједно желимо да поставимо нове стандарде за суверенитет података, безбедност и иновације у здравству", рекао је директор САП-а Кристијан Клајн.

Циљ је интегрисани и на подацима засновани дигитални систем који омогућава клиникама и медицинским установама сигурну примјену АИ, укључујући и руковање осетљивим подацима о пацијентима.

(б92)

