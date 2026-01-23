Нијемци дају стотине милиона евра за примјену вјештачке интелигенције у здравству

Извор:
Б92
23.01.2026
15:59
Највећи њемачки софтверски концерн САП и оператер болница Фрезенијус (Фресениус) желе заједно да унаприједе примјену АИ у здравству.
Вјештачка интелигенција (АИ) треба да олакша свакодневни рад љекара и медицинског особља у болницама.
У оквиру стратешког партнерства у плану је платформа која омогућава умрежене и на подацима засноване здравствене процесе, саопштио је Фрезенијус, преноси дпа.
Компаније планирају да инвестирају стотине милиона евра.
"Ми чинимо податке и АИ свакодневним пратиоцима који су сигурни, једноставни и скалабилни за љекаре и болничке тимове", рекао је директор Фрезенијуса Михаел Сен. Тиме се ствара више простора за бригу о пацијентима.
Фрезенијус Хелиос је највећи оператер болница у Њемачкој. У више од 80 болница и око 220 медицинских центара за његу, годишње се лијечи око 5,5 милиона људи.
Компанија је активна и у Шпанији и Латинској Америци.
Већ данас АИ може помоћи љекарима да препознају болести и донесу исправне одлуке, на примјер при радиолошкој дијагностици.
Коначну одлуку о лијечењу, међутим, увијек доносе љекари, наводи се у саопштењу.
"Заједно желимо да поставимо нове стандарде за суверенитет података, безбедност и иновације у здравству", рекао је директор САП-а Кристијан Клајн.
Циљ је интегрисани и на подацима засновани дигитални систем који омогућава клиникама и медицинским установама сигурну примјену АИ, укључујући и руковање осетљивим подацима о пацијентима.
