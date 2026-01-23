Logo
Идентификовано 13 осумњичених за дјечију порнографију

Извор:

СРНА

23.01.2026

15:53

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Хрватска полиција идентификовала је 13 осумњичених за почињење 34 кривична дјела искориштавања дјеце за порнографију.

Током вишемјесечне акције утврђено је да је шест осумњичених већ раније било пријављивано за полно злостављање дјеце, док се један починилац већ налазио у истражном затвору због раније почињених кривичних дјела.

Акција "Нубес" спроведена је у 10 полицијских управа од октобра прошле до јануара ове године, преносе хрватски медији.

Анализом електронских уређаја које су користили осумњичени утврђено је да су, осим јавно доступних комуникационих платформи, користили апликације које користе енд‐то‐енд енкрипцију /Е2ЕЕ/.

У таквим апликацијама су пријављени починиоци били чланови више група у којима су корисници из различитих земаља учитавали и размјењивали материјале сексуалног злостављања дјеце.

Оперативна акција "Нубес" дио је континуиране и успјешне међународне сарадње хрватске полиције са Европолом, другим државама и пружаоцима интернет услуга.

Тренутно нема показатеља који би упућивали на међусобну повезаност осумњичених из Хрватске али ће закључци бити познати по завршетку криминалистичких истраживања.

