Због леда болница пуна пацијената: Људима савјетовано да не излазе напоље

Извор:

Дневник.хр

23.01.2026

13:17

Коментари:

0
Због леда болница пуна пацијената: Људима савјетовано да не излазе напоље
Фото: Unsplash

Дијелови Славоније оковани су ледом, након што се киша која је током ноћи падала замрзнула на тлу при ниским температурама.

Јутро у петак није прошло без инцидената. Радник Уникома је, усљед ледене кише и смрзнутих површина, био на радном задатку и почео је да посипа со по променади.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Наука и технологија

Не насједајте на преваре! Пријете вам губитком регистрације, а циљ им је само један

Током спуста, а због поледице, радник није успио да заустави возило, па се преврнуо у Зимску луку.

Возач је хоспитализован у Клиничком болничком центру Осијек.

А из КБЦ-а Осијек у петак су саопштили да биљеже повећан прилив пацијената, највише с повредама насталим усљед падова на залеђеним површинама.

Из директората су саопштили да све службе осјечког КБЦ-а "раде појачаним капацитетом како би се свим пацијентима правовремено пружила потребна медицинска помоћ".

Ненад Стевандић-24102025

Република Српска

Стевандић: БиХ тамни али и луди вилајет гдје је све постало лично

"Овим путем апелујемо на грађане да, уколико није нужно, не излазе из својих домова, а у случају изласка да буду максимално опрезни, користе прикладну обућу и избјегавају залеђене површине", поручили су.

Правовременим и одговорним понашањем могуће је смањити ризик од повреда, упозоравају из осјечког КБЦ-а.

Slavonija

poledica

Коментари (0)
