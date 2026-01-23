Због леда болница пуна пацијената: Људима савјетовано да не излазе напоље

Извор:
Дијелови Славоније оковани су ледом, након што се киша која је током ноћи падала замрзнула на тлу при ниским температурама.
Јутро у петак није прошло без инцидената. Радник Уникома је, усљед ледене кише и смрзнутих површина, био на радном задатку и почео је да посипа со по променади.
Током спуста, а због поледице, радник није успио да заустави возило, па се преврнуо у Зимску луку.
Возач је хоспитализован у Клиничком болничком центру Осијек.
А из КБЦ-а Осијек у петак су саопштили да биљеже повећан прилив пацијената, највише с повредама насталим усљед падова на залеђеним површинама.
Из директората су саопштили да све службе осјечког КБЦ-а "раде појачаним капацитетом како би се свим пацијентима правовремено пружила потребна медицинска помоћ".
"Овим путем апелујемо на грађане да, уколико није нужно, не излазе из својих домова, а у случају изласка да буду максимално опрезни, користе прикладну обућу и избјегавају залеђене површине", поручили су.
Правовременим и одговорним понашањем могуће је смањити ризик од повреда, упозоравају из осјечког КБЦ-а.
