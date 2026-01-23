Logo
Дјевојка зарила младићу нож у груди

Фото: Pixabay

Црногорска полиција ухапсила је дјевојку због сумње да је покушала да убије младића у Подгорици!

Све се одиграло јуче, око 14 часова, а грађани су пријавили да се у улици Гавра Вуковица налази лице са убодном раном нанесеном оштрим предметом.

"На лице мјеста су упућени полицијски службеници гдје је по налогу тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици извршен увиђај и изузет већи број предмета и трагова, укључујући и нож за који се сумња да је средство извршења кривичног дјела, који ће бити упућени на одговарајућа вјештачења у Форензички центар", наводе у МУП-у.

Превезен у болницу

Како истичу, повријеђени мушкарац транспортован је у Клинички центар Црне Горе на указивање љекарске помоћи, гдје је и задржан ради даљег лијечења.

"Полицијски службеници су, предузимајући интензивне активности из своје надлежности на утврђивању свих чињеница и околности и потпуног расвјетљавања овога догађаја, у сарадњи са поступајућим вишим државним тужиоцем, дошли до сумње да је јуче око 13.30 часова, у стану који је лоциран у насељу Мало брдо, В.О. (28) из Подгорице, након краћег вербалног сукоба са ванбрачним супругом истом нанијела убодну рану у предјелу груди", истичу у саопштењу.

По налогу поступајућег тужиоца В.О. је лишена слободе због сумње да је извршила кривично дјело убиство у покушају. Она ће уз кривичну пријаву у законском року бити приведена поступајућем тужиоцу на даљу надлежност, додају.

Овом догађају претходило је насиље у породици.

