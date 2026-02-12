Од полиције се тражи стални надзор за Весну Меденицу

Извор:
СРНА
12.02.2026
19:43
Коментари:0
Виши суд у Подгорици затражио је од Управе полиције Црне Горе да се мјера надзора, која је одређена за бившег предсједника Врховног суда Весну Меденицу, врши константно, 24 сата, потврдио је њен правни заступник адвокат Здравко Беговић.
Меденици је одређена мјера забране напуштања боравишта након што ју је суд ослободио оптужбе за стварање криминалне организације, али је огласио кривом у два одвојена предмета противзаконитог утицаја, који су се односили на примање мита и утицање на судске одлуке. Она је осуђена на 10 година затвора.
Бања Лука
Бањалучани спремни за Валентиново
Писани налог полицији доставила је предсједник вијећа Специјалног одјељења Вишег суда у Подгорици Весна Ковачевић.
У налогу је Ковачевићева замолила да активно, односно 24 часа дневно, обављају надзор да ли Меденица поштује судску мјеру - забрану напуштања Колашина.
Син Весне Меденице, Милош Меденица, осуђен је на јединствену казну затвора од 10 година и два мјесеца, а суд му је по изрицању пресуде одредио притвор.
Република Српска
''Грађанима прво рећи да неће бити рата, рјешења тражити дијалогом''
Он је у бјекству и за њим је расписана Интерполова потјерница.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
6 ч0
Најновије
Најчитаније
21
48
21
43
21
38
21
33
21
27
Тренутно на програму