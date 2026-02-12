Logo
Large banner

Од полиције се тражи стални надзор за Весну Меденицу

Извор:

СРНА

12.02.2026

19:43

Коментари:

0
Од полиције се тражи стални надзор за Весну Меденицу
Фото: screenshot

Виши суд у Подгорици затражио је од Управе полиције Црне Горе да се мјера надзора, која је одређена за бившег предсједника Врховног суда Весну Меденицу, врши константно, 24 сата, потврдио је њен правни заступник адвокат Здравко Беговић.

Меденици је одређена мјера забране напуштања боравишта након што ју је суд ослободио оптужбе за стварање криминалне организације, али је огласио кривом у два одвојена предмета противзаконитог утицаја, који су се односили на примање мита и утицање на судске одлуке. Она је осуђена на 10 година затвора.

valentinovo ljubav srce

Бања Лука

Бањалучани спремни за Валентиново

Писани налог полицији доставила је предсједник вијећа Специјалног одјељења Вишег суда у Подгорици Весна Ковачевић.

У налогу је Ковачевићева замолила да активно, односно 24 часа дневно, обављају надзор да ли Меденица поштује судску мјеру - забрану напуштања Колашина.

Син Весне Меденице, Милош Меденица, осуђен је на јединствену казну затвора од 10 година и два мјесеца, а суд му је по изрицању пресуде одредио притвор.

Радован Ковачевић

Република Српска

''Грађанима прво рећи да неће бити рата, рјешења тражити дијалогом''

Он је у бјекству и за њим је расписана Интерполова потјерница.

Подијели:

Тагови :

Весна Меденица

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Влада Републике Српске

Република Српска

Сједница Владе Српске: О санацији пута Добро Поље- Миљевина и спољнотрговинској размјени

2 ч

0
Датуми које Република Српска не смије заборавити

Република Српска

Датуми које Република Српска не смије заборавити

2 ч

0
Зимска олуја

Друштво

Метеоролози најавили нови снијег

2 ч

0
Радник пао са зграде

Република Српска

Колико ће још радника страдати: Ревизија упутила нужне системске промјене

2 ч

0

Више из рубрике

Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

Регион

Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

3 ч

0
Службени лист објавио одлуку Уставног суда: Већ сљедећа недјеља биће радна

Регион

Службени лист објавио одлуку Уставног суда: Већ сљедећа недјеља биће радна

4 ч

0
Возачи млађи од 21 године неће моћи да возе од поноћи до пет сати ујутру

Регион

Возачи млађи од 21 године неће моћи да возе од поноћи до пет сати ујутру

4 ч

0
Марко Францишковић, Џихади Марко

Регион

Ко је Марко Џихади Францишковић и зашто пресуда привлачи толико пажње?

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Пријетње: Навијачи Жељезничара никад срамотније скандирали

21

43

У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

21

38

Мало вјероватно да ће преживјети ноћ: Болне ријечи мајке мале Маје

21

33

Избјегните ове грешке ако се фарбате код куће

21

27

Хероји: Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner