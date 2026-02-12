Logo
''Грађанима прво рећи да неће бити рата, рјешења тражити дијалогом''

Извор:

СРНА

12.02.2026

19:40

''Грађанима прво рећи да неће бити рата, рјешења тражити дијалогом''
Фото: АТВ

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић изјавио је да у БиХ неће бити рата и поручио да грађанима прво треба рећи да су мир и стабилност извјесни, те истакао да се политичка рјешења морају тражити дијалогом, а не "небулозама о бригадама".

Ковачевић је рекао да уважава свакога, али да су приче о бригадама небулозе.

Влада Републике Српске

Република Српска

Сједница Владе Српске: О санацији пута Добро Поље- Миљевина и спољнотрговинској размјени

- Уважавам свакога, али те небулозе о бригадама, немојте људи то да радите. Дајте прво свим људима у БиХ да кажемо да неће бити рата. Дајте прво то. Можемо тражити разна политичка рјешења, али неће бити рата - нагласио је Ковачевић.

Он је додао да Српска тражи рјешење и да је "неке глупости о бригадама" неће ни препасти нити зауставити у томе да тражи оно што јој припада.

- Престаните са тим глупостима, престаните са тим небулозама, нећете бити ништа већи и ништа опаснији. Остаћете то што јесте. Ако се тако понашате, остаћете мизерни као што јесте - поручио је Ковачевић.

Говорећи о дипломатској офанзиви Републике Српске, Ковачевић је навео да је Српска разговарала на веома значајним адресама са веома значајним људима о темама које су за њу битне.

застава Српске

Република Српска

Датуми које Република Српска не смије заборавити

- Оно што је за нас битно јесте да смо из позиције да смо били санкционисани, да смо били проказани, да се о нама лагало, сада дошли у позицију да сједимо за столом, да више нисмо на столу, да смо постали саговорници, да више нисмо ми ти који су тема, него смо саговорници у рјешавању проблема и неко кога људи виде као кредибилног партнера - рекао је Ковачевић за "Њузмакс Балкан".

Он је критиковао министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића, наводећи да омаловажава разговоре и посјете које су саставни дио дипломатских односа.

- Он каже на конференцији за медије да има још два 'Зум'разговора на којим ће га људи обавијестити о чему је /предсједник Републике Српске Милорад/ Додик разговарао. 'Зум' министар коментарише разговоре који су саставни дио дипломатских односа. То су разговори, озбиљни међудржавни разговори на маргинама значајних дипломатских догађаја - навео је Ковачевић.

Снијег

Друштво

Метеоролози најавили нови снијег

Према његовим ријечима, коментарисани су и озбиљни званични билатерални састанци на којима су били предсједник Израела и предсједник Републике Српске, односно премијер Израела и предсједник Републике Српске.

Ковачевић је рекао да, колико зна, посао министра иностраних послова није да у иностранству сазнаје о чему разговара предсједник Републике Српске, већ да заступа и Српску и њеног предсједника као избор народа.

Он је навео да су му у посјету долазили парламентарци из Европског парламента који су пренијели да им је на састанку Конаковић сат времена говорио против Републике Српске.

- Људи, на примјер из Њемачке, кажу да не могу да замисле да било који страни парламентарац дође код њемачког министра и да му сат времена говори против Баварске, јер онда он не би био њемачки министар - навео је Ковачевић.

Радник пао са зграде

Република Српска

Колико ће још радника страдати: Ревизија упутила нужне системске промјене

Он је оцијенио да је ријеч о злоупотребама, истичући да представници Републике Српске нису злоупотријебили институције БиХ нити говорили против било кога, већ да су у оквиру свог капацитета износили ставове и говорили о неправди која је учињена Српској.

- Наишли смо на озбиљно разумијевање саговорника. У јавност смо изнијели сасвим довољно детаља са састанака у Израелу и САД. Не морамо сада да откривамо сваки детаљ. Нисмо говорили ни о свим састанцима које смо имали - закључио је Ковачевић.

Таг :

Радован Ковачевић

