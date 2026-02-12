Хоће ли БиХ поново на сиву листу Манивала?

Аутор:Бранка Дакић
12.02.2026
19:15
Вријеме цури, а власти БиХ још ништа нису урадиле како би се спријечило поновно доспијеће на сиву листу Манивала. Рок је крај овог, а десетине је препорука.
Оне најзначајније односе се на спречавање прања новца и финансирање тероризма.
Министарство безбједности у савјету министара утврдило је приједлоге закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма. Сада је све на бх. политичарима.
"Тренутно је у фази прикупљање сагласности од Уреда министарства финансија и надам се већ крајем мјесеца да ће се наћи у Вијећу Министара и у Парламентарној процедури. Засигурно да доношење самог закона није довољно, већ је довољна и реализација", рекао је Ивица Бошњак, замјеник министра безбједности у Савјету министара БиХ.
БиХ је на прекретници. Међународне институције у кратком року донијеће осцјену о досадашњем напретку БиХ.
"Борба против прања новца директно представља интерес саме БиХ, јер ова борба осигурава стабилност, односно дугорочни економски развој", каже Луиђи Сорека, шеф Делегације ЕУ у БиХ.
Уврштавање на сиву листу Манивала имало би посљедице на платни промет, инвестиције, пословне субјекте и економски кредибилитет БиХ. Утицало би то и на приступ међународним финансијским тржиштима и трансакцијама.
"САД, предвођене предсједником Доналдом Трампом и секретаром Марком Рубиом да ла приоритет сузбијању илегалних токова новца, односно мрежа за њихову дистрибуцију и јачање домаћих партнера у борби против ових облика криминала", рекао је Марк Тервакоски, директор ИНЛ програма за Европу и Азију при Стејт Департменту.
"Наша порука је врло јасна – нека се овај притисак који долази из самог контекста предстојеће процјене претвори у конкретно дјеловање", поручио је Доминик ле Моигнан, извршни директор Организације "ГовРиск“.
БиХ је већ била на сивој листи Манивала у периоду од 2018. До 2022. Године. Уклањање са те листе веома је споро и тешко.
