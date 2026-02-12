Logo
Једна особа погинула у искакању трамваја у Сарајеву

Извор:

Кликс

12.02.2026

12:51

Воз-сарајево
Фото: Аваз

У Сарајеву је данас дошло до стравичне саобраћајне несреће приликом искакања трамваја из шина, усљед чега је нажалост једна особа погинула.

Трамвај, који је ишао из правца Жељезничке станице према Башчаршији, искочио је из шина на раскрсници код Земаљског музеја, те је завршио на саобраћајници.

Према првим званичним информацијама из МУП-а КС, једна особа је погинула, а двије су повријеђене.

Велики број полиције и ватрогасаца су на терену, а хитна помоћ је с више возила одвезла повријеђене на хоспитализацију.

Како се може видјети на фотографијама и видеоснимцима, због искакања трамваја из шина срушена је готово комплетна трамвајска станица.

"Почео је увиђај којим руководи дежурни тужилац. Ангажовани су и вјештаци машинске и саобраћајне струке. По окончања увиђајни радњи, бит ће познато више информација", наводе из МУП-а КС.

(кликс)

