Logo
Large banner

Лажном продајом стана жену преварили за 179.000 КМ

Извор:

АТВ

10.02.2026

14:38

Коментари:

0
Лажном продајом стана жену преварили за 179.000 КМ

Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против Данијела Џафића и Мерима Церића због лажне продаје стана, чиме су жртву оштетили за 179.000 КМ.

Кантонално тужилаштво у Сарајеву обојици на терет ставља кривично дјело преваре, док је Џафић оптужен и за угрожавање сигурности.

”Оптуженима се на терет ставља да су од септембра 2021. до јула 2022. године, преварили женску особу нудећи јој станове на продају. Оштећена је, вјерујући да купује стан, уплатила 179.000 КМ оптуженима. Када је покушала уселити у један од понуђених станова, сазнала је да оптужени нису овлаштени за његову продају. Након тога су одбили потписати потврде о пријему новца и престали се јављати”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.

Додају да је Џафић оптужен и за озбиљне пријетње које је упутио оштећеној.

”За главни претрес суду је предложено саслушање 12 свједока, вјештака из Сектора криминалистичке полиције и извођење око 60 материјалних доказа”, наводе у Тужилаштву.

Подијели:

Тагови :

Оптужница

превара

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Опљачкан требињски ресторан, украдено око 2.000 КМ: Осумњичени експресно приведен

Хроника

Опљачкан требињски ресторан, украдено око 2.000 КМ: Осумњичени експресно приведен

4 ч

0
Бачен Молотовљев коктел на локал Александра Николића?

Хроника

Бачен Молотовљев коктел на локал Александра Николића?

8 ч

0
Судар два камиона у тунелу Караула: Саобраћај био обустављен у потпуности

Хроника

Судар два камиона у тунелу Караула: Саобраћај био обустављен у потпуности

9 ч

0
Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

Хроника

Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

Мазалица: Нема уласка БиХ у НАТО

16

32

Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

16

23

Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

16

19

Стижу паре: За 7 знакова почиње златни период

16

18

Инфлуенсерка (24) пронађена мртва у стану: Развела се прије мјесец дана, полиција сумња на једно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner