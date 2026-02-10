Лажном продајом стана жену преварили за 179.000 КМ

Извор:
АТВ
10.02.2026
14:38
Коментари:0
Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против Данијела Џафића и Мерима Церића због лажне продаје стана, чиме су жртву оштетили за 179.000 КМ.
Кантонално тужилаштво у Сарајеву обојици на терет ставља кривично дјело преваре, док је Џафић оптужен и за угрожавање сигурности.
”Оптуженима се на терет ставља да су од септембра 2021. до јула 2022. године, преварили женску особу нудећи јој станове на продају. Оштећена је, вјерујући да купује стан, уплатила 179.000 КМ оптуженима. Када је покушала уселити у један од понуђених станова, сазнала је да оптужени нису овлаштени за његову продају. Након тога су одбили потписати потврде о пријему новца и престали се јављати”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.
Додају да је Џафић оптужен и за озбиљне пријетње које је упутио оштећеној.
”За главни претрес суду је предложено саслушање 12 свједока, вјештака из Сектора криминалистичке полиције и извођење око 60 материјалних доказа”, наводе у Тужилаштву.
Хроника
4 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
16
32
16
32
16
23
16
19
16
18
Тренутно на програму