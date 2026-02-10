Бачен Молотовљев коктел на локал Александра Николића?

Извор:
Провјерено.инфо
10.02.2026
08:14
У угоститељском објекту „Мока“ у Источном Новом Сарајеву, ноћас је дошло до експлозије, највјероватније усљед бацања Молотовљевог коктела, сазнаје портал Провјерено.
Како сазнаје овај портал, власник локала је Александар Николић који је ухапшен у акцији "Транспортер" када је разбијен велики нарко ланац.
