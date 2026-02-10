Logo
Бачен Молотовљев коктел на локал Александра Николића?

Извор:

Провјерено.инфо

10.02.2026

08:14

Коментари:

0
Фото: АТВ

У угоститељском објекту „Мока“ у Источном Новом Сарајеву, ноћас је дошло до експлозије, највјероватније усљед бацања Молотовљевог коктела, сазнаје портал Провјерено.

Како сазнаје овај портал, власник локала је Александар Николић који је ухапшен у акцији "Транспортер" када је разбијен велики нарко ланац.

Дрога

Хроника

Нова ”Sky” оптужница: Александар Николић на челу нарко групе

Према сазнањима у полицијској станици Источно Ново Сарајево догађај је пријављен у 03.10 часова. Експлозија је пријављена у објекту који се налази у Хиландарској улици број 36 а полицајци су на лицу мјеста затекли разбијен портал објекта, као и радника који је локализовао пожар.

AKCIJA MARKET

Хроника

Uhapšeni u akciji "Market": Slovenac prevezao drogu u BiH, Nikolić preuzimao u Istočnom Sarajevu

У овом догађају није било повријеђених лица, док је на објекту причињена материјална штета.

Sudjenje Transporter

Хроника

Колумбијски кокаин, преко Градине, стигао у Бањалуку

Тренутно траје увиђај, а о свему је обавијештен дежурни тужилац. Истрага о околностима и узроцима експлозије је у току.

