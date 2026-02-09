Мушкарац погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

Извор:
Телеграф
09.02.2026
19:47
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи која се данас око 15 сати догодила на државном путу другог А реда између Владичиног Хана и Сурдулице, код села Житорађе, страдао је четрдесетпетогодишњи мушкарац из овог мјеста, сазнаје ВОМ.
У полицији кажу да су удесу учествовала два возила мерцедес и тојота, као и да је након увиђаја после 17 сати нормализован саобраћај.
Савјети
Додајте само једну ствар у бубањ и кухињске крпе ће засијати као нове
Друге детаље нису износили, како кажу о свему је обавијештено Основно јавно тужилаштво у Владичином Хану, које је наложило обдукцију и друге доказне радње.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
56
22
48
22
45
22
44
22
38
Тренутно на програму