Мушкарац погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

Телеграф

09.02.2026

19:47

Мушкарац погинуо у тешкој саобраћајној несрећи
Фото: Танјуг/АП

У тешкој саобраћајној несрећи која се данас око 15 сати догодила на државном путу другог А реда између Владичиног Хана и Сурдулице, код села Житорађе, страдао је четрдесетпетогодишњи мушкарац из овог мјеста, сазнаје ВОМ.

У полицији кажу да су удесу учествовала два возила мерцедес и тојота, као и да је након увиђаја после 17 сати нормализован саобраћај.

Друге детаље нису износили, како кажу о свему је обавијештено Основно јавно тужилаштво у Владичином Хану, које је наложило обдукцију и друге доказне радње.

Саобраћајна несрећа

погинуо мушкарац

