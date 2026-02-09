Запаљен аутомобил у Сарајеву: Камере снимиле паљевину и бјекство осумњиченог

09.02.2026
19:21
Коментари:0
У сарајевском насељу Горица током ноћи запаљен је аутомобил марке Passat CC, а цијели инцидент забиљежиле су сигурносне камере с оближњих објеката.
Према доступним информацијама, непознати мушкарац полио је возило запаљивом течношћу, након чега га је запалио и побјегао с лица мјеста. У пожару је причињена велика материјална штета, а предњи дио аутомобила у потпуности је уништен.
На снимцима се јасно види тренутак паљевине, као и бјекство осумњиченог, а видео-материјал је предат полицији и могао би бити кључан у расвјетљавању овог случаја.
На терен су одмах изашли припадници полиције и ватрогасне службе, који су локализовали пожар. Истрага је у току, а за сада нема информација о повријеђеним особама.
Ово је још један у низу сличних инцидената у Сарајеву који изазивају забринутост грађана и поново отварају питање безбједности имовине, али и самих становника овог бх. града.
Погледајте видео-снимак паљевине и тренутак бјекства осумњиченог.
