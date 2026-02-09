Logo
Запаљен аутомобил у Сарајеву: Камере снимиле паљевину и бјекство осумњиченог

09.02.2026

19:21

Запаљен аутомобил у Сарајеву: Камере снимиле паљевину и бјекство осумњиченог
Фото: Pixabay

У сарајевском насељу Горица током ноћи запаљен је аутомобил марке Passat CC, а цијели инцидент забиљежиле су сигурносне камере с оближњих објеката.

Према доступним информацијама, непознати мушкарац полио је возило запаљивом течношћу, након чега га је запалио и побјегао с лица мјеста. У пожару је причињена велика материјална штета, а предњи дио аутомобила у потпуности је уништен.

На снимцима се јасно види тренутак паљевине, као и бјекство осумњиченог, а видео-материјал је предат полицији и могао би бити кључан у расвјетљавању овог случаја.

На терен су одмах изашли припадници полиције и ватрогасне службе, који су локализовали пожар. Истрага је у току, а за сада нема информација о повријеђеним особама.

Ово је још један у низу сличних инцидената у Сарајеву који изазивају забринутост грађана и поново отварају питање безбједности имовине, али и самих становника овог бх. града.

Погледајте видео-снимак паљевине и тренутак бјекства осумњиченог.

