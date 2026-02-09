Logo
Одређен притвор осумњиченом за тешко убиство жене у Нишу

Извор:

Танјуг

09.02.2026

17:27

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Виши суд у Нишу одредио је притвор до 30 дана Д.Г. (56) осумњиченом да је 6. фебруара у Нишу убио А.Ш. (43).

Притвор му је одређен због опасности од бјекства и због узнемирења јавности.

Он је осумњичен за кривично дјело тешко убиство.

Како је саопштено из МУП-а, полиција је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсила и С.А. (61) из тог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело непријављивање кривичног дјела и учиниоца, као и Д.Г. (61) из Крушевца, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.

Д.Г. се сумњичи да је 6. фебруара у Нишу, док је био у свом аутомобилу са С.А, са више хитаца из ватреног оружја усмртио 43-годишњу жену која се налазила у возилу, а потом се својим аутомобилом, након што је С.А. изашао из њега, одвезао код Д.Г.

