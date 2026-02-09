Родитељи дјечака који је убио вршњака ножем негирали кривицу

Извор:
У Вишем суду у Нишу данас је завршено припремно рочиште пред почетак суђења М. М. и М. М, родитељима 13-годишњег дјечака који је убио свог вршњака 2023. године у Нишкој Бањи.
Почетак суђења у дијелу који је отворен за јавност је заказан за 9. март, када би окривљени требало детаљно да изнесу одбрану.
На данашњем припремном рочишту странке у поступку су изнијеле уводна излагања, док су окривљени кратко негирали кривицу.
Припремно рочиште је било затворено за јавност, док је тужилаштво предложило да током цијелог суђења јавност буде искључена, о чему ће одлучити судско вијеће до наредног суђења.
Са друге стране пуномоћник оштећених, породице Симић, чији је син убијен, Саша Кнежевић је суду предложио да суђење буде отворено за јавност.
М. М. и М. М. су оптужени за извршење кривичног дела тешко дјело против опште сигурности у саизвршилаштву и по једног кривичног дјела запуштање и злостављање малољетног лица.
Дјечак из Нишке Бање је свог другара 5. октобра 2023. године насмрт избо ножем.
Он је кривично неодговоран јер у тренутку извршења кривичног дјела није имао навршених 14 година.
