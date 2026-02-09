Logo
Large banner

Родитељи дјечака који је убио вршњака ножем негирали кривицу

Извор:

Танјуг

09.02.2026

17:11

Коментари:

0
Родитељи дјечака који је убио вршњака ножем негирали кривицу
Фото: Танјуг

У Вишем суду у Нишу данас је завршено припремно рочиште пред почетак суђења М. М. и М. М, родитељима 13-годишњег дјечака који је убио свог вршњака 2023. године у Нишкој Бањи.

Почетак суђења у дијелу који је отворен за јавност је заказан за 9. март, када би окривљени требало детаљно да изнесу одбрану.

Емануел Макрон 06092025

Свијет

"Макрон прави представу"

На данашњем припремном рочишту странке у поступку су изнијеле уводна излагања, док су окривљени кратко негирали кривицу.

Припремно рочиште је било затворено за јавност, док је тужилаштво предложило да током цијелог суђења јавност буде искључена, о чему ће одлучити судско вијеће до наредног суђења.

Са друге стране пуномоћник оштећених, породице Симић, чији је син убијен, Саша Кнежевић је суду предложио да суђење буде отворено за јавност.

М. М. и М. М. су оптужени за извршење кривичног дела тешко дјело против опште сигурности у саизвршилаштву и по једног кривичног дјела запуштање и злостављање малољетног лица.

сиромаштво

Хроника

Ужас у Сарајеву: Дјецу тјерали на просјачење, кажњавали их ако не донесу 50 КМ

Дјечак из Нишке Бање је свог другара 5. октобра 2023. године насмрт избо ножем.

Он је кривично неодговоран јер у тренутку извршења кривичног дјела није имао навршених 14 година.

Подијели:

Тагови:

Niška Banja

Убиство

dječak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нестанак дјечака шокирао Аустралију: Полиција више не вјерује да је жив

Свијет

Нестанак дјечака шокирао Аустралију: Полиција више не вјерује да је жив

1 ч

0
Линдзи Вон тајно оперисана други пут

Остали спортови

Линдзи Вон тајно оперисана други пут

1 ч

0
Рјабков: Постоји идеја о одржавању састанка Путина и Трампа

Свијет

Рјабков: Постоји идеја о одржавању састанка Путина и Трампа

1 ч

0
Синиша Каран одговорио Виктору Орбану

Република Српска

Синиша Каран одговорио Виктору Орбану

1 ч

0

Више из рубрике

Ужас у Сарајеву: Дјецу тјерали на просјачење, кажњавали их ако не донесу 50 КМ

Хроника

Ужас у Сарајеву: Дјецу тјерали на просјачење, кажњавали их ако не донесу 50 КМ

1 ч

0
марихуана

Хроника

У становима крили 39 килограма дроге, вриједне 500.000 КМ

3 ч

0
крађа дрва челинац пилана

Хроника

У Челинцу откривена илегална пилана

3 ч

0
Бенеди Ђукановић, Родољуб Гајић, Емилио Балдо

Хроника

Траже укидање пресуде за убиство Славише Крунића и ново судско вијеће!

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Серена Вилијамс се враћа на терен

18

15

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

18

13

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

18

04

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

18

04

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner