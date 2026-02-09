Извор:
АТВ
09.02.2026
14:27
Коментари:0
АТВ незванично сазнаје да је у Челинцу откривена илегална пилана у чијем кругу се налазило између 100-150 кубика дрвних сортимената.
Према нашим сазнањима, одмах је обавијештена републичка шумарска инспекција која је у кратком року дошла на мјесто догађаја заједно са челиначком полицијом.
На лицу мјеста се појавио и наводни власник тог стоваришта. Том приликом је уочено да су дрвни сортименти углавном без плочица и жига сем мањег броја сортимента који су имали плочице ШГ Бањалука и жиг СГ БЛ 85 такође из овог газдинства.
Власник је код себе имао 19 отпремних исказа из Шумског газдинства Бањалука који су гласили на физичка лица, односно ради се о реализацији случајних ужитака путем малопродаје. Тренутно је у току детаљно премјеравање сортимената те ће бити утврђена тачна количина и поријекло.
Наука и технологија
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму