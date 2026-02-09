Каран: Морамо бити једна партија која се зове Република Српска

09.02.2026
13:33
Коментари:0
Позивам све политичке партије у Српској да будемо јединствени и да нам циљ буде само једна партија, а то је Република Српска, рекао је Синиша Каран, кандидат за СНСД-а на поновљеним изборима за предсједника Српске, на конференцији за новинаре у Бањалуци.
- Бирачи су показали оно што је једна од највећих достигнућа демократске цивилизације, а то је да бирате и да имате право да вас бирају. То је наш народ препознао и показао је да је Српска суверена и да ће таква бити све док буде сама бирала своје представнике- нагласио је Каран.
Каран наглашава да је политичко Сарајево, потпомогнуто Кристијаном Шмитом хтјело да нам одузме то право Српској.
- Република Српска је нападнута, она је нападнута у свом бићу. Узурпација изборног права и правосудног система само с једним циљем да створе унитарну БиХ. Сви осим Бошњака, дакле Срби и Хрвати били би националне мањине. Пред нама је тежак задатак, да наше институције несметано функционишу - додао је Каран.
