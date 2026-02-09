Logo
Вулић: СНСД побјеђује и гради, а опозиција без плана и резултата вјечити губитник

СРНА

09.02.2026

11:26

1
Потпредсједник СНСД-а Сања Вулић изјавила је да СНСД побјеђује и гради, а опозиција остаје заробљена у критикама без плана и резултата.

Вулићева је истакла да су резултати јучерашњих поновљених избора за предсједника Републике Српске доказали да СНСД има најјачу инфраструктуру и најсигурније вођство.

- Ово је још једна потврда да снагу не чине пароле, већ људи, организација и јасна визија - рекла је Вулићева која је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Она је захвалила свим мјесним, општинским и градским одборима СНСД-а.

Кандидат СНСД-а Синиша Каран, након поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, освојио је 224.384 гласова или 50,54 одсто, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 213.513 или 48,09 одсто, прелиминарни су резултати Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ након обрађених 100 одсто бирачких мјеста.

Сања Вулић

