Вулић: СНСД побјеђује и гради, а опозиција без плана и резултата вјечити губитник

Извор:
СРНА
09.02.2026
11:26
Коментари:1
Потпредсједник СНСД-а Сања Вулић изјавила је да СНСД побјеђује и гради, а опозиција остаје заробљена у критикама без плана и резултата.
Вулићева је истакла да су резултати јучерашњих поновљених избора за предсједника Републике Српске доказали да СНСД има најјачу инфраструктуру и најсигурније вођство.
- Ово је још једна потврда да снагу не чине пароле, већ људи, организација и јасна визија - рекла је Вулићева која је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Она је захвалила свим мјесним, општинским и градским одборима СНСД-а.
Кандидат СНСД-а Синиша Каран, након поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, освојио је 224.384 гласова или 50,54 одсто, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 213.513 или 48,09 одсто, прелиминарни су резултати Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ након обрађених 100 одсто бирачких мјеста.
Најновије
Најчитаније
12
40
12
38
12
37
12
18
12
07
Тренутно на програму