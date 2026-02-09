Додик: Од опозиције се чуло оно што се ријетко виђа у политици, за пораз окривили грађане

Извор:
Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да се од опозиције у Републици Српској, након што је народ на изборима рекао своје, чуло нешто што се ријетко виђа у политици - да су за њихов пораз криви грађани.
Додик је истакао да је пред октобарске изборе слика јасна, с једне стране су СНСД и коалициони партнери, односно људи који ни под санкцијама, ни под притисцима, ни под отвореним насртајима и пријетњама из Сарајева, нису дали ни промил Републике Српске.
"Све вријеме смо чували мир, стабилност и институције, водили Српску кроз тешка времена и отварали јој врата у међународним односима, не дозвољавајући да се нормалан живот грађана доведе у питање", навео је Додик.
Народ Републике Српске је на изборима рекао своје. А синоћ смо од опозиције чули нешто што се ријетко виђа у политици - да су за њихов пораз криви грађани.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 9, 2026
Са друге стране су, додао је, они који, кад изгубе, не преиспитују себе, него нападају сопствени народ.
Навео је да су то они који су у стању да са Кристијаном Шмитом, Сарајевом и појединим амбасадама на папиру изгледају као "јачи блок", али им у стварности недостаје оно најважније - повјерење људи у Републици Српској.
Додик је рекао да би кроз све ове године волио да је преко пута имао озбиљне људе којима је општи интерес бар понекад изнад личне амбиције или мржње према њему јер би тада многе теме и притисци пред којима се налазила Република Српска били лакши за ношење.
"Да вам преведем, господо из опозиције, зашто губите. Сваки притисак који је долазио на Републику Српску ја сам са својим сарадницима и пријатељима преузимао на себе. Нисам дао да терет падне на народ. А ви, кад вам народ не да демократско повјерење, фрустрацију користите да оптужујете и клевећете управо тај народ", написао је Додик на Иксу.
Зато, додао је, људи бирају оне који стоје испред њих, а не оне који се иза њих крију.
"Република Српска се брани радом, одговорношћу и поштовањем свог народа, а не увредама на његов рачун", закључио је Додик.
