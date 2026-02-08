Logo
ЦИК БиХ објавио резултате избора: Ево колико су гласова освојили Каран и Блануша

Извор:

АТВ

08.02.2026

22:36

ЦИК БиХ објавио резултате избора: Ево колико су гласова освојили Каран и Блануша
Фото: АТВ

Синиша Каран, кандидат СНСД-а, побиједио је на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, објавила је Централна изборна комисија БиХ вечерас 8.фебруара.

Према подацима које је објавио ЦИК, гдје су сабрани данашњи и резултати са биралишта на којима су раније признати, Каран има 224.384 гласа.

Другопласирани Бранко Блануша, кандидат СДС-а, има 213.513 гласова.

Колика је била излазност

У Републици Српској данас су одржани поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица.

Сва бирачка мјеста су отворена у седам, а затворена су у 19 часова. Право гласа на поновним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске имало је 84.474 бирача. Гласало је 41.826 или 49,51 одсто бирача.

