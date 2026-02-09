Logo
Талас екстремне хладноће захватио Европу

09.02.2026

12:18

Снијег у Москви какав није виђен 200 година
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Талас екстремне хладноће захватио је Европу посљедњих седмица, са снажним атлантским олујама које су погодиле земље на југу и арктичком зимом која је захватила дијелове централне и сјеверне Европе, остављајући десетине мртвих и хиљаде расељених.

Најмање 14 људи умрло је од посљедица леденог таласа у Португалији, док су стотине повријеђене или расељене, а олује су узроковале велику штету на инфраструктури.

Олује, које су метеоролошке службе назвале "Кристин" и "Леонардо", изазвале су поплаве, клизишта, нестанке струје и поремећаје у саобраћају у великим дијеловима земље, посебно у централној Португалији.

Као одговор, Влада је најавила пакет подршке вриједан до 2,5 милијарди евра за погођена домаћинства, компаније и локалне власти.

У Шпанији, на југу земље евакуисано је око 5.000 људи усљед обилних киша и олуја које је донио временски систем "Леонардо", јавља Синхуа.

Олуја је изазвала изливање ријека у дијеловима Андалузије и Екстремадуре, што је довело до затварања школа, поремећаја у саобраћају и обуставу линија возова.

Док је јужна Европа доживјела узастопне таласе обилних падавина и олујног невремена, многи дијелови централне и сјеверне Европе суочавају се са таласом ниске температуре, обилним снијегом и леденом кишом.

У Њемачкој, екстремно зимско вријеме изазвало је бројне саобраћајне незгоде широм сјевероисточног дијела земље.

Полиција је пријавила вишеструке незгоде на залеђеним путевима, укључујући неколико на ауто-путевима око Берлина, гд‌је су дијелови били привремено затворени. Десетине људи је повријеђено, а једна старија жена је погинула у судару у покрајини Бранденбург.

Ледени услови су, такође, довели до већих поремећаја - јавни превоз је обустављен у појединим градовима, школе су затворене у дијеловима сјеверозападне Њемачке, а погођен је и жељезнички саобраћај између Берлина и Хановера.

У Румунији је издато црвено упозорење на хладне таласе, сњежне падавине и ледену кишу, са температуром од минус 15 степени Целзијусових и сњежним покривачем од 15 центиметара.

Дуж балтичке обале, Естонија и Летонија су доживјеле једну од најхладнијих зима у посљедњих неколико година. Поједина острва у Естонији суочавају се са најгорим леденим условима у посљедњих десет година, уз прекид трајектног саобраћаја.

Летонију је протеклог викенда погодио најгори хладни талас у посљедњих 12 година, са температуром од минус 32 степена Целзијусова, колико је измјерено у граду Даугавпилсу, на југоистоку земље.

