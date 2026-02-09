Покренута највећа нуклеарна електрана на свијету

09.02.2026
Јапан је у понедјељак поново покренуо највећу нуклеарну електрану на свијету, саопштио је њен оператор, након што је ранији покушај брзо обустављен због мањег техничког квара.
Кашивазаки-Карива електрана у регији Нигата поново је пуштена у рад у 14 сати по локалном времену, саопштила је компанија Токио електрик павер компани (ТЕПЦО), пише АФП.
Објекат је био ван функције откако је Јапан након катастрофе у Фукошими 2011. године зауставио нуклеарну енергију.
ТЕПЦО је 21. јануара покушао покренути један од седам реактора, али је сљедећег дана обуставио рад након што је аларм за надзор забиљежио благе промјене у електричној струји у једном каблу, иако су остале у сигурном распону.
Компанија је промијенила поставке аларма, наводећи да је реактор сигуран за рад. Комерцијалне операције требале би почети 18. марта након додатне инспекције.
Кашивазаки-Карива је највећа нуклеарна електрана на свијету по капацитету, иако је сада покренут само један реактор. Четрнаест реактора широм Јапана наставило је рад под строгим сигурносним правилима, од чега је 13 било у функцији средином јануара. Ово је први ТЕПЦО-ов реактор који је поново покренут од 2011. године.
Комплекс је опремљен зидом против тсунамија висине 15 метара, повишеним системима за хитно напајање и другим сигурносним надоградњама. Ипак, јавно мнијење у околини електране је подијељено - око 60 посто становника противи се поновном покретању, док га 37 посто подржава.
Противници су изразили забринутост због ризика од озбиљне несреће, наводећи честе скандале с прикривањем информација, мање инциденте и недостатне планове евакуације. Седам група које се противе поновном покретању 8. јануара предале су петицију са скоро 40.000 потписа ТЕПЦО-у и Јапанској агенцији за нуклеарну регулацију.
- Наставићемо показивати нашу посвећеност сигурности као приоритету у нуклеарној електрани Кашивазаки-Карива кроз наше поступке и резултате - саопштио је ТЕПЦО у понедјељак.
