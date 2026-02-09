"Нови Нострадамус" предвиђа како ће се завршити рат у Украјини, помиње и смрт СУВЕРЕНА

09.02.2026
Крег Хамилтон-Паркер, јавности познат и као „Нови Нострадамус“, више од три деценије дјелује као медиј и футуриста, градећи репутацију особе која, како тврди, има „посебан увид“ у друштвене, политичке и глобалне токове.
Током година стекао је значајну медијску пажњу, нарочито у Великој Британији, гдје редовно износи своја „предвиђања“ о правцу у којем се свијет креће.
У својим „предвиђањима за 2026. годину“, Хамилтон-Паркер наводи да Велику Британију очекује „озбиљан финансијски потрес“, који би, према његовим ријечима, могао изазвати „шири политички слом“, преноси „Метро“.
Он тврди да би тржишни шок у периоду прољеће–љето могао погодити Британију теже него остатак западног свијета, што би довело до „губитка повјерења у владу“.
Према његовим наводима, економска нестабилност изазвала би „масовне протесте, раст јавног незадовољства због имиграције и високих трошкова живота“, а ситуација би могла „ескалирати у уставну кризу“ уколико власт одбије да распише изборе.
Како тврди, такав сценарио довео би до „озбиљног сукоба између грађана и институција“.
У политичком смислу, Хамилтон-Паркер „предвиђа“ да би влада Кира Стармера могла да се уруши усљед „унутрашњих сукоба“. Према његовим ријечима, Стармер би „изгубио контролу над странком“, док би ривалитети унутар Лабуристичке партије ескалирали, посебно између Еда Милибанда, Дејвида Ламија и других високопозиционираних чланова.
Он наводи да би у таквом вакууму дошло до „краткотрајног мандата привременог премијера“, за кога сматра да би то могла бити Ивет Купер, чија би улога била да накратко стабилизује ситуацију прије изненадних општих избора.
Хамилтон-Паркер даље тврди да би, након што јавност издејствује изборе, могло доћи до „политичког преокрета“ у којем би странка Реформ УК тијесно преузела вођство. Према његовим наводима, та странка би могла да „формира владу искључиво уз ослањање на Конзервативце“.
Истовремено износи и „предвиђање“ о „озбиљним друштвеним немирима“, нарочито у вези са имиграцијом и такозваним културним ратовима. Како наводи, тензије би могле достићи највиши ниво у посљедњих неколико деценија, уз избијање „антиимиграционих нереда у више градова“.
Као једно од својих „предвиђања“, Хамилтон-Паркер помиње „смрт краља Чарлса“, догађај који би, према његовим ријечима, изазвао снажан шок у британском друштву.
Уз то, тврди да би на видјело изашли „скривени скандали и дуго потискиване истине“.
Упркос општем хаосу, наводи да би дошло до „поновног интересовања за традиционалну хришћанску вјеру“, која би постала дио ширег духовног ресетовања у Великој Британији.
Говорећи о 2026. години, Хамилтон-Паркер наводи да би највећи глобални догађај могло бити „пуцање такозваног АИ балона“ током прољећа.
Према његовим ријечима, након „драматичне корекције на тржишту вјештачке интелигенције и технолошких акција“, услиједио би кратак, али оштар „глобални економски пад“.
Он помиње и могућност да водећа криптовалута „изгуби до 70 одсто вриједности“, што би озбиљно пољуљало повјерење у крипто-индустрију широм свијета. Иако сматра да би криза била краткотрајна, додаје да би она разоткрила „дубоке структурне слабости глобалних тржишта“.
Хамилтон-Паркер подсјећа да је раније тврдио да би Украјина могла „повратити већи дио своје територије“, док би Русија „задржала узак коридор ка Криму“.
Према његовим наводима, такав исход могао би да услиједи након „изненадног договора“ између Доналда Трампа и Владимира Путина, чиме би рат био окончан, али би се глобалне тензије, како тврди, преусмјериле ка Далеком истоку.
Када је ријеч о Кини, Хамилтон-Паркер сматра да би земља могла ући у период „видљивих унутрашњих пукотина“, обиљежен, између осталог, „великом инфраструктурном катастрофом“. Такође помиње могућност „мистериозног нестанка или смрти високог представника власти“.
На крају, напомиње се да сви наводи изнесени у овом тексту потичу искључиво од Крега Хамилтона-Паркера. Они представљају његове изјаве из јавних наступа и медијских интервјуа и не треба их посматрати као извјесне, провјерене или потврђене догађаје.
(Телеграф)
