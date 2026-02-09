Данас празник Светог Јована Златоустог, ево шта би требало урадити

Извор:
Телеграф
09.02.2026
07:19
Коментари:0
Хришћански вјерници данас славе сјећање на Светог Јована Златоустог, најчувенијег проповједника у историји цркве, великог светитеља и реформатора. Празник овог светитеља још се обиљежава и 26. новембра, а данашњи дан је посвећен преносу његових моштију из јерменског села Комана у Цариград 438. године.
Свети Јован Златоусти поштује се у цијелом хришћанском свијету. Био је патријарх у Цариграду и аутор књиге „О свештенству“, као и неколико веома цијењених бесједа, због чега је и добио надимак „Златоусти“. Вјерници са наших простора још га називају и „златном трубом Православља“ због упорности и жара којима је у својим говорима људима указивао на снагу и исправност хришћанства. Предање каже да је био веома цијењен међу обичним народом коме се радо обраћао и тумачио му Свето писмо.
Свети Јован Златоусти у Србији се сматра једним од најученијих светитеља.
У неким крајевима Србије још се и данас вјерује да жене на празник Светог Јована Златоустог не смију да у руке узимају вуницу, конац или игле, јер овај светитељ не жели да оне на његов празник раде, већ да се сви подједнако, уз неку добру књигу, опусте и посвете духовном развоју прије него материјалном богаћењу.
Ако већ успијете да побјегнете од обавеза у овом стресном времену, прошетајте и до цркве. Запалите свијећу у част Светог Јована Златоустог и помолите му се. Видјећете, након тога све ће вам у животу ићи лакше.
