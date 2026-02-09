Logo
Large banner

Данас празник Светог Јована Златоустог, ево шта би требало урадити

Извор:

Телеграф

09.02.2026

07:19

Коментари:

0
Данас празник Светог Јована Златоустог, ево шта би требало урадити

Хришћански вјерници данас славе сјећање на Светог Јована Златоустог, најчувенијег проповједника у историји цркве, великог светитеља и реформатора. Празник овог светитеља још се обиљежава и 26. новембра, а данашњи дан је посвећен преносу његових моштију из јерменског села Комана у Цариград 438. године.

Свети Јован Златоусти поштује се у цијелом хришћанском свијету. Био је патријарх у Цариграду и аутор књиге „О свештенству“, као и неколико веома цијењених бесједа, због чега је и добио надимак „Златоусти“. Вјерници са наших простора још га називају и „златном трубом Православља“ због упорности и жара којима је у својим говорима људима указивао на снагу и исправност хришћанства. Предање каже да је био веома цијењен међу обичним народом коме се радо обраћао и тумачио му Свето писмо.

Свети Јован Златоусти у Србији се сматра једним од најученијих светитеља.

У неким крајевима Србије још се и данас вјерује да жене на празник Светог Јована Златоустог не смију да у руке узимају вуницу, конац или игле, јер овај светитељ не жели да оне на његов празник раде, већ да се сви подједнако, уз неку добру књигу, опусте и посвете духовном развоју прије него материјалном богаћењу.

Ако већ успијете да побјегнете од обавеза у овом стресном времену, прошетајте и до цркве. Запалите свијећу у част Светог Јована Златоустог и помолите му се. Видјећете, након тога све ће вам у животу ићи лакше.

Подијели:

Тагови:

Свети Јован Златоусти

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сијетл освојио супербоул

Остали спортови

Човјек који је виђао духове сада је шампион свијета

5 ч

0
Пазите шта једете: Бивши министар упозорио на ''лошу'' сланину

Србија

Пазите шта једете: Бивши министар упозорио на ''лошу'' сланину

13 ч

0
ЦИК БиХ објавио резултате избора: Ево колико су гласова освојили Каран и Блануша

Република Српска

ЦИК БиХ објавио резултате избора: Ево колико су гласова освојили Каран и Блануша

14 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Позната норвешка дипломаткиња поднијела оставку оставку због Епштајна, истрага обухвата и њеног мужа

14 ч

0

Више из рубрике

Бијели

Друштво

Нестао пас код Бањалуке - власници моле за помоћ

17 ч

0
Милорад Додик

Друштво

Шири се снимак: Додик запјевао на породичној прослави Ћорића

19 ч

0
''Политичари се награђују'': Могуће казне за будуће пензионере

Друштво

''Политичари се награђују'': Могуће казне за будуће пензионере

19 ч

0
Сретење доноси нову промјену: Шта нас чека до краја фебруара

Друштво

Сретење доноси нову промјену: Шта нас чека до краја фебруара

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

12

38

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

12

37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

12

18

Талас екстремне хладноће захватио Европу

12

07

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner