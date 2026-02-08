Нестао пас код Бањалуке - власници моле за помоћ

Извор:
Пас Бијели нестао је јуче у мјесту Јаблан код Трна, у близини Бањалуке, а власници су путем друштвених мрежа замолили суграђане за помоћ.
Ријеч је о мужјаку расе златни ретривер, а у објави се наводи да је стар осам година.
Власници напомињу да је њихов љубимац бијеле боје.
Уз фотографију пса замолили су суграђане да уколико примијете Бијелог позову број 066 691 657.
