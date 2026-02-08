Logo
Нестао пас код Бањалуке - власници моле за помоћ

Извор:

АТВ

08.02.2026

19:13

Коментари:

0
Бијели
Фото: Приватна архива

Пас Бијели нестао је јуче у мјесту Јаблан код Трна, у близини Бањалуке, а власници су путем друштвених мрежа замолили суграђане за помоћ.

Ријеч је о мужјаку расе златни ретривер, а у објави се наводи да је стар осам година.

Власници напомињу да је њихов љубимац бијеле боје.

Уз фотографију пса замолили су суграђане да уколико примијете Бијелог позову број 066 691 657.

Пас Бијели нестао у Јаблану
Пас Бијели нестао у Јаблану

Тагови:

pas

Jablan

Trn

Бањалука

