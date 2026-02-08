Logo
"Текбир и Алаху екбер": Униформисани муслимани у БиХ поново шаљу узнемирујуће слике, међу њима и дјеца

08.02.2026

16:19

Коментари:

6
"Текбир и Алаху екбер": Униформисани муслимани у БиХ поново шаљу узнемирујуће слике, међу њима и дјеца
Фото: Facebook

Прослављена је слобода, како кажу, на Хасином врху гдје је и ове године обиљежена "Фебруарска офанзива" тзв. Армије РБиХ. Уз војне униформе, зелене беретке, војна теретна возила, ратне заставе и неизоставне покличе "Текбир - Алаху екбер", још једном су послали узнемирујућу поруку на коју многи ћуте.

Претходних година писали смо о бужимским окупљањима која су више личила на скупове у Сирији и Либији. Маскирани младићи, униформе, марширања која би узнемирила и подигла сваку земљу осим БиХ.

Ове пишемо поново због "случаја Малић". Миодраг Малић је подизањем слике Радована Караџића и Ратка Младића на скупу опозиције 2022. године узнемирио Бошњака који је пратио пренос скупа, након чега је пријављен Суду БиХ. Осуђен је на три године затвора.

Миодраг Малић

Република Српска

Случај Малић: Добар за скуп, скуп за одбрану

Годинама уназад писали смо "међународним институцијама" о дешавањима у Бужиму. Блага осуђујућа реакција није помјерила ниједног тужиоца, а камоли учесника скупа који су из године у годину били све радикалнији.

Учесник скупа
Учесник скупа

Истини за вољу, славе и Срби своје офанзиве. Славе их и Хрвати. Али нико их не слави у униформи, нико их не обиљежава да би заплашио друге. Колико се само помпе подигне након обиљежавања Дана Републике Српске када на свечаној церемонији продефилују униформисани припадници МУП-а Републике Српске, али када униформисани цивили обиљежавају своје дане, на то институције ћуте.

buzim
buzim

И овог фебруара, као и претходног јануара, још једном су послате слике да у БиХ није све како треба. Нити су нормална обиљежавања, нити је нормална реакција институција.

Обиљежавање 2022. године
Обиљежавање 2022. године

Упозорење Бужимљанима је очигледно стигло, али не како би требало да буде. Узнемирујући снимци, као и пријетње упућене медијима који о томе извјештавају уклоњени су са званичних страница.

Коментари (6)
