"Текбир и Алаху екбер": Униформисани муслимани у БиХ поново шаљу узнемирујуће слике, међу њима и дјеца

Прослављена је слобода, како кажу, на Хасином врху гдје је и ове године обиљежена "Фебруарска офанзива" тзв. Армије РБиХ. Уз војне униформе, зелене беретке, војна теретна возила, ратне заставе и неизоставне покличе "Текбир - Алаху екбер", још једном су послали узнемирујућу поруку на коју многи ћуте.
Претходних година писали смо о бужимским окупљањима која су више личила на скупове у Сирији и Либији. Маскирани младићи, униформе, марширања која би узнемирила и подигла сваку земљу осим БиХ.
Ове пишемо поново због "случаја Малић". Миодраг Малић је подизањем слике Радована Караџића и Ратка Младића на скупу опозиције 2022. године узнемирио Бошњака који је пратио пренос скупа, након чега је пријављен Суду БиХ. Осуђен је на три године затвора.
Годинама уназад писали смо "међународним институцијама" о дешавањима у Бужиму. Блага осуђујућа реакција није помјерила ниједног тужиоца, а камоли учесника скупа који су из године у годину били све радикалнији.
Истини за вољу, славе и Срби своје офанзиве. Славе их и Хрвати. Али нико их не слави у униформи, нико их не обиљежава да би заплашио друге. Колико се само помпе подигне након обиљежавања Дана Републике Српске када на свечаној церемонији продефилују униформисани припадници МУП-а Републике Српске, али када униформисани цивили обиљежавају своје дане, на то институције ћуте.
И овог фебруара, као и претходног јануара, још једном су послате слике да у БиХ није све како треба. Нити су нормална обиљежавања, нити је нормална реакција институција.
Упозорење Бужимљанима је очигледно стигло, али не како би требало да буде. Узнемирујући снимци, као и пријетње упућене медијима који о томе извјештавају уклоњени су са званичних страница.
