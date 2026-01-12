Ратни симболи у Бужиму - правосуђе годинама ћути

Аутор:Кристина Секерез
Ратни покличи, униформисана лица са зеленим береткама, под ратним заставама такозване Армије БиХ – такве слике и ове године стижу из Бужима. На такве призоре, можда, у другом ентитету мисле када су им уста пуна суживота. Окупљање радикалних исламиста правосудне институције нијемо посматрају.
„Сваке године добијамо шамар када је у питању правда, када је у питању нерад Суда БиХ. Наводну прославу њихове акције Муња ’93. могу слободно рећи да је могао да види цијели свијет, јер су они то преносили на свом Фејсбук профилу Удружење „Нанићеви Бужимљани“ и ако то није довољно Суду и Тужилаштву БиХ на коме се види све да покрену поступак, онда не знам шта им је потребно“, рекао предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.
Лоша је ово порука и за Србе који су остали у Бужиму. Након таквих догађаја, број повратника у ФБиХ сведен је на ниво статистичке грешке.
„Обиљежавање било каквих догађаја под саставима под којима су страдали Срби доводи само до изазивања страха и невјерице том малом броју Срба који је остао да живи у Бужиму, а посебно нас иритирају обиљежја која су карактеристична за исламске ратнике из Азије којих је било, нажалост, пуно на простору цазинске Крајине“, истакао је посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ Мирослав Вујичић.
Исте сцене из Бужима долазе годинама и то у вријеме највећих српских празника. То је покушај уношења панике и страха у становништво, то је притисак на цијелу Републику Српску, оцјена је безбједњака.
„То говори на двије основне ствари. Једна је ствар да исламисти никада нису протјерани са подручја БиХ, без обзира на оно што федерално Сарајево стално прича и други елемент који ту показује да очито политичко Сарајево користи и такве елементе када је у питању напад и притисак на Републику Српску. Ми смо свјесни свега тога, мислим да ту треба бити опрезан, треба водити рачуна, али ево, ја бих то сврстао у још један од арсенала оружја које они користе против Републике Српске“, истакао је професор на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањалуци Саша Мићин.
Прије неколико година, Суд БиХ је одбио кривичну пријаву коју је Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице поднијела против двије особе, уз образложење да нема елемената кривичног дјела. Уколико и сада изостане реакција, из Организације очекује да институције Републике Српске пронађу механизам и обуставе сваку сарадњу са Судом БиХ, док сви пред њим не буду третирани на исти начин.
