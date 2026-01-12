Logo
На више локација у Сарајеву ''потјернице'' за Нетанјахуом

Извор:

Ослобођење

12.01.2026

18:53

Плакати са ''потјерницом'' за израелским премијером Бењамином Нетанјахуом излијепљени су на неколико локација у центру Сарајева.

На плакатима је Нетанјахуова слика уз натпис на енглеском језику да га, како је наведено, Међународни кривични суд тражи због ратних злочина и геноцида.

За сада није познато ко је иза акције израде и постављања ових плаката, преноси сарајевско "Ослобођење".

Тагови:

Сарајево

Бењамин Нетанјаху

