Кошарац: Сарајево заробљено виртуелном политиком ЕУ, Српска и Додик имају све већу међународну подршку

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је Срни да је политичко Сарајево заробљено виртуелном политиком ЕУ и пласира популистичке поруке против Републике Српске, иако је дубоко свјесно њених капацитета, снаге, видљивости и суверенитета.
Кошарац је указао да је индикативно што је министар комуникација и транспорта у Савјету министара Един Форто изјавио за федералне медије да Република Српска има подршку важних земаља у региону, Европи и свијету.
"То је признање политици Милорада Додика, јер онда када смо говорили да Додик и Српска нису сами, нису нам вјеровали. Сада су и они потврдили да Република Српска није сама", нагласио је Кошарац.
Он је истакао да су у Сарајеву свјесни чињенице да Република Српска и политика Милорада Додика имају све већу подршку земаља региона, Европе и свијета, али ипак сваки њихов успјех покушава декларативно да минимизира.
Кошарац је навео да БиХ, на начин како је виде Бошњаци, не види више нико у свијету, те да такав наратив није присутан ни у глобалном ни у регионалном политичком оквиру, већ искључиво у, како је навео, њиховим поданичким односима са представницима ЕУ.
Он је подсјетио да су бошњачке политичке структуре прије предсједничких избора у Сједињеним Државама биле на страни Џозефа Бајдена.
"Након избора и побједе Доналда Трампа, гдје смо ми претходно били врло јасни у подршци Трамповим политикама, они су се покушали трансформисати и у кратком периоду рекли да и они подржавају Трампову политику дубоко свјесни своје политичке потребе и жеље да његова владавина траје што краће", истакао је Кошарац.
Он појашњава да је ријеч о политичким конвертитима који на различите начине апсорбују политичке трендове на глобалном и сваком другом нивоу и покушавају да их понуде бошњачкој јавности због пар стотина гласова њиховим партијама.
