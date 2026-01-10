Зукан Хелез добио јасан одговор: Република Српска је формирана да буде трајна!

Извор:
Приче појединаца, као што је Зукан Хелез, о укидању ентитета у БиХ, у Српској тумаче се као политички неодрживе.
Из Српске јасна порука - свака прича о укидању ентитета, остаје само теоријска и не може промијенити чињеницу да Република Српска има територију, власт и политичку самосталност те да ће наставити да функционише без обзира на све.
"Немам ништа против да причамо о укидању, само не знам шта ћемо укинути на крају, али Република Српска је постојанија, трајнија, она је формирана да буде трајна, она је издржала далеко веће громаде него што је тај појединачно срамотни Хелез који ће још неколико мјесеци ово вршити, а Српска ће, ето на његову штету и очигледно бијес и све оно што исказује остати трајно да живи и да живи свој живот на својој територији са својим народом својом историјом својој будућношћу", каже лидер СНСД-а Милорад Додик.
Свако такво рјешење чак и као теоријска могућност, значило би да БиХ остаје без готово половине своје територије, док би Република Српска наставила да постоји као засебна политичка и територијална средина.
"Видимо да Хелез шаље дакле одређене поруке које требају да буду дакле прије свега у циљу његовог дакле политичког јачања према Бошњацима нешто што није реално заиста непотребно је да се на тај начин стварају идеали о тој некој унутрашњој БиХ. Ентитет се може укинути али онда та његова БиХ ће остати са 51% а РС ће имати својих 49% у потпуној независности и самосталности и ако је то његов мотив био да то жели ми немамо апсолутно ништа против", каже Милорад Којић, посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Кроз овакве одлуке се не јача дијалог, већ се продубљују политичке разлике уз покушај да се сложена уставна питања сведу на разине дневно политичких порука.
"Питање организационог устројства БиХ није у зони одговорности ниједног министра у БиХ. То је питање разговора и договора једино и искључиво три конститутивна народа и два ентитета из којих је састављена БиХ и једино они могу одлучити о томе хоће ли бити и каква ће бити БиХ у будућности. Република Српска данас има све оно што јој је као држави потребно, а то су територија, границе, сувереност, становништво, финансијску стабилност, економску одрживост и опредјељење за мирољубиву коегзистенцију са другима, због чега су позиви на разговоре за њеним нестанком само пусти снови у главама безумних појединаца, каже Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске.
Питање укидања ентитета оцијењено је неважним. Једини могући исход је да ентитети постану самосталне државе, док Република Српска остварује свој историјски циљ и пуни територијални интегритет.
"Ко њега пита ће ли се укидати ентитети, он је незначајан и није га нико питао али ако би била покренута расправа оно једино што може да се деси јесте да два ентитета постану државе у правом смислу ријечи са својим субјективитетом територијалним интегритетом у том случају можемо причати наша је то историјска жеља и живјећемо увијек за то да Српска постане самостална и прикључити се матици Србији", каже Радан Остојић, предсједник Борачке организације Републике Српске
Република Српска остаје политичка и територијална цјелина која функционише самостално. Сваки покушај да се отвори питање њеног укидања, упозоравају, не доноси рјешење, већ додатно оптерећује односе унутар БиХ.
