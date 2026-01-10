Одбор за заштиту права Срба: "Хелез је портпарол великобошњачке политике"

Извор:
Из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ /ФБиХ/ саопштено је да је министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез портпарол великобошњачке политике, те да је Република Српска једини гарант да се Србима неће поновити страдања из прошлости.
У саопштењу се истиче да је Република Српска једини гарант да се Србима неће поновити Јасеновац, Гаравице, Пребиловци, Ливањске јаме, Казани, "Виктор Бубањ", Челебићи, Турчин и друга губилишта и логори.
Из Одбора напомињу да је Република Српска спас и за Србе у ФБиХ и Хрватској, те да Срби једино у Републици Српској осјећају сигурност.
"Само тамо гдје је српски предсједник, српска влада, српски МУП и српски полицајац, тамо неће бити геноцида над Србима. То је Република Српска", наводи се у саопштењу поводом Хелезове изјаве "да је вријеме да се започне озбиљна расправа о укидању ентитета у БиХ".
Из Одбора истичу да је циљ политике коју заступа Хелез унитарна бошњачка БиХ у којој би Срби били прегласани, као 1992. године.
У саопштењу се наглашава да никакво укидање Републике Српске не долази у обзир и да ниједан Србин нема намјеру да о томе разговара.
"Може се говорити само о враћању надлежности Републици Српској, односно о враћању војске, царина и свега што је Републици Српској противуставно отето", наводи се у саопштењу Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
