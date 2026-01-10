Logo
Одбор за заштиту права Срба: "Хелез је портпарол великобошњачке политике"

Извор:

СРНА

10.01.2026

16:09

Коментари:

0
Одбор за заштиту права Срба: "Хелез је портпарол великобошњачке политике"

Из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ /ФБиХ/ саопштено је да је министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез портпарол великобошњачке политике, те да је Република Српска једини гарант да се Србима неће поновити страдања из прошлости.

У саопштењу се истиче да је Република Српска једини гарант да се Србима неће поновити Јасеновац, Гаравице, Пребиловци, Ливањске јаме, Казани, "Виктор Бубањ", Челебићи, Турчин и друга губилишта и логори.

zukan helez

БиХ

Хелез: Дошло је вријеме да се започне расправа о укидању ентитета у БиХ

Из Одбора напомињу да је Република Српска спас и за Србе у ФБиХ и Хрватској, те да Срби једино у Републици Српској осјећају сигурност.

"Само тамо гдје је српски предсједник, српска влада, српски МУП и српски полицајац, тамо неће бити геноцида над Србима. То је Република Српска", наводи се у саопштењу поводом Хелезове изјаве "да је вријеме да се започне озбиљна расправа о укидању ентитета у БиХ".

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Буду ли инсистирали на укидању Српске, остаће без БиХ

Из Одбора истичу да је циљ политике коју заступа Хелез унитарна бошњачка БиХ у којој би Срби били прегласани, као 1992. године.

У саопштењу се наглашава да никакво укидање Републике Српске не долази у обзир и да ниједан Србин нема намјеру да о томе разговара.

"Може се говорити само о враћању надлежности Републици Српској, односно о враћању војске, царина и свега што је Републици Српској противуставно отето", наводи се у саопштењу Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Тагови:

Зукан Хелез

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ

Коментари (0)
