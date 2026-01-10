Жељезничари у ФБиХ траже од надлежних хитно реаговање, у супротном најављују штрајк

Извор:
Репрезентативни синдикати који дјелују у предузећу Жељезнице Федерације БиХ упозоравају на тешко стање жељезничке инфраструктуре и лош материјални положај радника и траже хитну реакцију надлежних, а у случају изостанка конкретних корака, најављују предузимање свих законом предвиђених мјера и генерални штрајк.
Своје захтјеве синдикати су послали Парламенту Федерације БиХ, Влади ФБиХ, федералном Министарству промета и комуникација, као и Управи и Надзорном одбору предузећа.
На јучерашњем састанку синдикати су констатовали да су досадашња буџетска издвајања за одржавање жељезничке инфраструктуре недовољна и да директно угрожавају безбједност жељезничког саобраћаја у ФБиХ.
Од Парламента ФБиХ синдикати траже да се приликом доношења буџета за ову годину средства за одржавање жељезничке инфраструктуре повећају са 24 милиона КМ на 62 милиона КМ, преносе федерални медији.
Синдикалне организације од Владе ФБиХ и надлежног министарства захтијевају да се најкасније у року од десет дана формира преговарачки тим за закључивање новог гранског колективног уговора жељезничких радника.
Постојећи колективни уговор, како наводе, истекао је 31. децембра 2025. године, а материјални положај радника изузетно је лош.
Према њиховим наводима, око 80 одсто запослених у Жељезницама ФБиХ прима плату која је тек незнатно изнад федералне минималне плате од 1.027 КМ.
Од Управе и Надзорног одбора Жељезница ФБиХ синдикати захтијевају хитно предузимање мјера како би се осигурало законито и безбједно одвијање жељезничког саобраћаја с обзиром на, како наводе, дугогодишње неадекватно улагање у инфраструктуру.
Траже и да се радницима одмах обезбиједи службена и заштитна одјећа и обућа, коју многи нису добили, иако су рокови за претходну додјелу истекли прије више од двије године.
Из синдиката истичу да ће од 19. јануара заказати и организовати протесте радника, те заказати генерални штрајк у предузећу Жељезнице ФБиХ.
"Тренутна ситуација је немогућа за рад и апсолутно је угрожена безбједност превоза путника и робе док радно-материјални статус није никад био гори", закључили су синдикалисти.
