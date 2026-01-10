Logo
Large banner

Минић: Српска не може да буде доведена у питање

Извор:

СРНА

10.01.2026

14:40

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је на свечаној академији у Брчко дистрикту поводом Дана Републике да Српска не може да буде доведена у питање и да ће се 9. јануар славити и убудуће у миру.

"Бићемо јаки, снажни и одлучни онолико колико будемо поштовали себе и цијенили све оно што имамо у Републици Српској. Знамо да без Републике Српске овдје не би ни постојали", рекао је Минић.

Он је навео да су на Централном споменику у Бањалуци свим борцима Војске Републике Српске погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату уписана имена и бораца који нису српске националности, а ријеч је о муслиманима и Хрватима.

636008c1dabc0 senad hadzifejzovic

Сцена

Хаџифејзовић једва преживио, вратио се на посао

"Република Српске није прављена само на нас, она је прављена за све добре људе", поручио је Минић.

Он је истакао да је српски народ слободарски и да је под тробојком вијековима био на правој страни.

"Нисмо урадили ни једну лошу ствар. Грађани Српске треба да буду поносни", рекао је Минић.

Он је подсјетио да је Српска формирана у миру 9. јануара 1992. године и да не може да буде доведена у питање.

"Република Српска се гради, имамо обавезу према будућим поколењима и свим погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату и не смијемо их издати", рекао је Минић.

Подијели:

Тагови:

Република Српска

Саво Минић

Брчко

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину

Регион

Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину

2 ч

0
Нетанјаху жели смањити зависност од америчке помоћи

Свијет

Нетанјаху жели смањити зависност од америчке помоћи

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трампов портрет изложен у Националној галерији портрета у Вашингтону

3 ч

0
Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

Сцена

Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

3 ч

0

Више из рубрике

Додик најавио пут у Израел, планиран састанак са предсједником

Република Српска

Додик најавио пут у Израел, планиран састанак са предсједником

3 ч

0
Додик: Република Српска је формирана да буде трајна

Република Српска

Додик: Република Српска је формирана да буде трајна

4 ч

0
Свечана академија у Брчком поводом Дана Републике

Република Српска

Свечана академија у Брчком поводом Дана Републике

4 ч

0
Поводом Дана Републике Српске положени вијенци на споменик српским браниоцима Брчког

Република Српска

Поводом Дана Републике Српске положени вијенци на споменик српским браниоцима Брчког

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Сијарто: Брисел и Кијев желе да увуку Мађарску у рат, препрека за то је Орбан

17

13

Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

17

01

Два хороскопска знака доживјеће чудо у јануару 2026: Новац им долази на неочекиване начине

16

46

Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

16

34

Николија спаковала кофере и напустила дом: Пјевачица се огласила, Реље "нема нигдје"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner