Минић: Српска не може да буде доведена у питање

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је на свечаној академији у Брчко дистрикту поводом Дана Републике да Српска не може да буде доведена у питање и да ће се 9. јануар славити и убудуће у миру.
"Бићемо јаки, снажни и одлучни онолико колико будемо поштовали себе и цијенили све оно што имамо у Републици Српској. Знамо да без Републике Српске овдје не би ни постојали", рекао је Минић.
Он је навео да су на Централном споменику у Бањалуци свим борцима Војске Републике Српске погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату уписана имена и бораца који нису српске националности, а ријеч је о муслиманима и Хрватима.
"Република Српске није прављена само на нас, она је прављена за све добре људе", поручио је Минић.
Он је истакао да је српски народ слободарски и да је под тробојком вијековима био на правој страни.
"Нисмо урадили ни једну лошу ствар. Грађани Српске треба да буду поносни", рекао је Минић.
Он је подсјетио да је Српска формирана у миру 9. јануара 1992. године и да не може да буде доведена у питање.
"Република Српска се гради, имамо обавезу према будућим поколењима и свим погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату и не смијемо их издати", рекао је Минић.
