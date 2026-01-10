Поводом Дана Републике Српске положени вијенци на споменик српским браниоцима Брчког

Извор:
Поводом Дана Републике Српске - 9. јануара, у Брчком су на споменик браниоцима положени вијенци и цвијеће.
Вијенце је у име Владе Републике Српске положио предсједник Владе Саво Минић. Вијенце су положили и лидер СНСД-а Милорад Додик, министар енергетике и рударства Петар Ђокић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић, припадници борачких удружења, породице погинулих бораца, као и други.
Након полагања вијенаца слиједи свечана академија.
