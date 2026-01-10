Logo
Поводом Дана Републике Српске положени вијенци на споменик српским браниоцима Брчког

АТВ

10.01.2026

Фото: АТВ

Поводом Дана Републике Српске - 9. јануара, у Брчком су на споменик браниоцима положени вијенци и цвијеће.

Вијенце је у име Владе Републике Српске положио предсједник Владе Саво Минић. Вијенце су положили и лидер СНСД-а Милорад Додик, министар енергетике и рударства Петар Ђокић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић, припадници борачких удружења, породице погинулих бораца, као и други.

Након полагања вијенаца слиједи свечана академија.

Обиљежавање Дана Републике Српске у Брчком

Брчко

Милорад Додик

Саво Минић

Република Српска

Нетачни наводи Црнатка, на Дан Републике није наплаћивана путарина

Република Српска

Нетачни наводи Црнатка, на Дан Републике није наплаћивана путарина

1 ч

4
Руска телевизија извјештавала о Дану Републике Српске

Република Српска

Руска телевизија извјештавала о Дану Републике Српске

3 ч

2
Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

Република Српска

Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

4 ч

0
Савић: Радити на томе да млађе генерације наставе обиљежавати 9. јануар

Република Српска

Савић: Радити на томе да млађе генерације наставе обиљежавати 9. јануар

16 ч

0
