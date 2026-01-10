Руска телевизија извјештавала о Дану Републике Српске

Извор:
СРНА
10.01.2026
09:50
Коментари:2
Република Српска неће одустати од суверентита ради ступања у ЕУ, која ће ускоро престати да постоји, рекао лидер СНСД-а Милорад Додик за руску телевизију "Русија један".
Додик је нагласио да Сарајево под покровитељством Запада одавно жели да се ослободи Републике Српске.
"Сарајево ради са Западњацима, посебно Европејцима, који не успијевају постићи никакав резултат, они имају раскол са Америком, покушали су да диктирају услове али су се у суштини показали слаби", рекао је Додик.
Он је изразио задовољство што су Русија и руски народ слободни од мита о Европи као некој вриједности.
"Живјела Република Српска, живјела Србија и живјела велика Русија", поручио је Додик.
Руска телевизија у прилогу са обиљежавања Дана Републике у Бањалуци наводи да Срби у БиХ настављају да се боре за права своје републике на постојање.
У прилогу се подсјећа да Република Српска обиљежава 34 године од оснивања, те да је проглашена 1992. године на првом засједању Скупштине сарајевских Срба.
Један од посјетилаца параде истакао је да 9. јануар за Србе значи дан српског јединства и опстанка српског народа на овој територији.
У прилогу руске ТВ напомиње се да су сарајевске власти више пута покушале да забране Србима тај празник, те подсјећа на историју настанка Републике Српске.
"Деветог јануара 1992. године у Сарајеву је одржана прва скупштина српског народа. Срби су прогласили сопствену републику као одговор на муслимански дио БиХ да изађе из Југославије, али Запад је свеједно признао независност БиХ без учешћа српске позиције, што је проузроковало оружани сукоб. Рат између Срба, Бошњака и Хрвата трајао је од априла 1992. до децембра 1995. године", подсјећа се у прилогу ТВ "Русија један".
Срби су, како се наводи, на крају рата контролисали већи дио БиХ али у сукобе се умијешао НАТО, бомбардовањем српских позиција који је постао први случај војне интервенције без санкције УН.
Додаје се да су у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци јутарњој служби коју је предводио Његова светост патријарх српски Порфирије присуствовали Додик и други високи званичници.
На паради у Бањалуци учествовало је око 2.500 људи, припадника Министарства унутрашњих послова и војна техника, међу којима лако тактичко возило "вихор" и вишенамјенско оклопно возило "деспот", а свечаност је завршена прелетима хеликоптера "ансат", руске производње.
У оквиру обиљежавања Дана Републике, у Бањалуци је откривен и споменик погинулим борцима Војске Републике Српске на којем је уписано 26.000 имена.
Ветеран Деветог одреда специјалне полиције и активни припадник Жандармерије Пајо Паприца рекао је да се борба, нажалост, наставља.
"Надам се да ће она остати само политичка. Ми смо нашу републику одбранили и надам се да ће је будуће генерације чувати и сачувати. Поздрав руском народу и да побиједи непријатеља", рекао је Паприца за руску телевизију.
У прилогу се телевизије "Русија један" наводи да су заједно са Србима ратовали и руски добровољци који су сматрали својим дугом да подрже братски српски народ и да зато и данас у Бањалуци посебно цијене пријатељство и сарадњу са Русијом.
