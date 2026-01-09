Logo
"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?

"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?
Фото: АТВ

Под слоганом "Живјеће огњиште", Република Српска обиљежила је свој дан у знаку трајања и памћења.

Дан Републике Српске 9. јануар обиљежава се пригодним манифестацијама. Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Свечани дефиле, као централна манифестација обиљежавања 9. јануара Дана Републике Српске у Бањалуци.

У дефилеу на Тргу Крајине 800 полицијских службеника разврстаних у 14 ешалона и 11 моторизованих ешалона. 1.931 учесник из цивилног сектора и из 38 организација разврстаних у 44 ешалона.

9. јануар - Дан Републике Српске

