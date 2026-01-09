Додик у АТВ специјалу запјевао "Српкиња је мене мајка родила" ВИДЕО

Извор:
АТВ
09.01.2026
18:44
Коментари:0
Република Српска 9. јануара обиљежава свој рођендан, славећи живот, слободу и трајање.
Тим поводом је посебно весело широм Српске.
Посебно весела атмосфера била је у Бањалуци, у студију АТВ-а на отвореном.
Током гостовања на АТВ-у, предсједник СНСД-а Милорад Додик запјевао је, заједно са свирачима, пјесму "Српкиња је мене мајка родила".
Ево како је то изгледало:
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч5
Република Српска
6 ч9
Република Српска
6 ч2
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч5
Република Српска
6 ч9
Најновије
Најчитаније
21
34
21
28
21
26
21
19
21
12
Тренутно на програму