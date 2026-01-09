Logo
Додик у АТВ специјалу запјевао "Српкиња је мене мајка родила" ВИДЕО

Извор:

АТВ

09.01.2026

18:44

Коментари:

0
Додик у АТВ специјалу запјевао "Српкиња је мене мајка родила" ВИДЕО
Фото: АТВ

Република Српска 9. јануара обиљежава свој рођендан, славећи живот, слободу и трајање.

Тим поводом је посебно весело широм Српске.

Посебно весела атмосфера била је у Бањалуци, у студију АТВ-а на отвореном.

Током гостовања на АТВ-у, предсједник СНСД-а Милорад Додик запјевао је, заједно са свирачима, пјесму "Српкиња је мене мајка родила".

Ево како је то изгледало:

Милорад Додик

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (0)
