Принц Филип честитао Дан Републике Српске: "Слобода и одговорност као темељ будућности српског народа"

Извор:

АТВ

09.01.2026

15:37

Коментари:

3
Поводом обележавања крсне славе Републике Српске, Светог архиђакона Стефана, и Дана Републике Српске, принц-насљедник Филип Карађорђевић упутио је срдачне честитке руководству и народу Републике Српске, истичући значај духовног наслијеђа, историјске повезаности српског народа и одговорности према слободи која је тешко стечена.

"Ови дани нас подсјећају на дубоку духовну и историјску нит која вијековима повезује српски народ, на снагу вјере која нас је очувала у најтежим временима", поручио је принц-насљедник Филип.

Он је нагласио да се слобода не смије посматрати као нешто што је једном заувијек дато, већ као трајна обавеза.

„Слободу, за коју су многи положили животе, не сматрамо датошћу, већ задатком, који се чува мудрошћу, радом и одговорном службом народу и будућим покољењима", истакао је принц-насљедник.

У својој поруци, принц-насљедник Филип осврнуо се и на улогу Републике Српске у савременом друштвеном и политичком контексту, нагласивши значај очувања идентитета уз допринос миру и стабилности.

„Нека Република Српска истраје у напору да, чувајући свој идентитет и традицију, да̂ свој допринос миру, правди и напретку, као и стабилности и међусобном разумијевању међу народима", навео је он.

Честитку је закључио поруком о заједништву и одговорности као темељима очувања националних вриједности.

„С вјером у будућност српског народа, увјерен сам да се само слогом, радом и саборном одговорношћу чува оно што је тешко стечено", поручио је принц-насљедник Филип.

Принц Филип Карађорђевић

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (3)
